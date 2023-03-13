格蘭菲迪重啟藝術家駐村計畫 首度以雙人展形式發表

因疫情而暫緩兩年的格蘭菲迪（Glenfiddich）藝術家駐村計畫（Artists in Residence Project，簡稱AiR Project），今年首度以雙人展形式發表，集結兩位分別於2021年與2022年前往蘇格蘭達夫鎮（Dufftown）駐村的當代藝術家侯怡亭、王煜松的藝術作品，即日起至4月1日於「就在藝術空間」展出。

由格蘭父子第五代總裁Peter Gordon所發起的格蘭菲迪藝術家駐村計畫開辦至今已十餘年，在藝術領域，被視為「世界上待遇最好的駐村計畫」之一，自2005年起，有多達數十位台灣當代藝術家陸續成為格蘭菲迪藝術駐村計畫成員。

格蘭菲迪藝術家駐村計畫負責人Andy Fairgrieve表示：「威士忌本身可以帶來感官享受與不可言喻的樂趣，製造好的威士忌需透過時間發展及全力的投入，創造好的藝術亦是如此。」

參與2021年格蘭菲迪藝術家駐村計畫的裝置藝術家侯怡亭，在親身參與格蘭菲迪酒廠生產線的各式運作後，以威士忌生產線為創作的靈感泉源，透過聲音的採集，將工作時身體操作的節奏及瓶子在不同流程互相撞擊所產生的噪音，重新組成、交織重複，模擬釀酒過程和無法預期的聲音結果。

侯怡亭過往的創作媒材多元，包含裝置藝術、刺繡等手法，她擅長透過象徵性的圖像，進一步地將經驗與感知、行動與思考、社會與個人之間重建於作品中。此次現地製作的〈Whisky Gossip〉，便是將工廠採集到的聲音律動波紋轉為圖景，織成聲波織毯，提供觀眾一個身歷其境的現場聲音觸覺平台。

於2017年獲得台灣藝術殿堂最高領域獎項——台北獎的王煜松，於2022年獲選參加格蘭菲迪藝術家駐村計畫。王煜松以隨意拾揀的樹枝製作而成的炭筆作為創作媒介、酒廠的生產方式為啟發，再借鏡釀酒過程化學效應與物理現象中的流動循環，呈現出於蘇格蘭達夫鎮生活三個月的體悟。

過往王煜松的作品不斷探討空間中曾經存在的過去、正在發生的現在以及可能發生的未來之下所發生的事件，透過各種想像拼湊再閱讀，從自身的生活環境、生命經驗擴及到更廣的社會意識、群體關係，打造出一個具故事性的場域，邀請觀者一同進入感受。而這次駐村特別創作的藝術作品〈過去，現在，未來，墓碑〉，便是在一張白紙上不斷寫字和畫圈，諭比生命的運作，隨時間被拆解再重組的定律。

擁有威士忌領路者美譽的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪，不僅在威士忌釀製上持續突破創新，更將其領路精神延伸至藝術領域，格蘭菲迪藝術家駐村計畫每年邀請全球具有潛力的藝術家前往蘇格蘭駐村創作，藝術家可將其駐村過程中的見聞體驗轉換成各種形式的藝術創作，引領世人豐富藝文視野。此舉不單是威士忌產業，甚至全球少有品牌，選擇以如此前瞻視角投入培植當代藝術領域。

◎侯怡亭／王煜松 雙人展

格蘭菲迪藝術家駐村計劃2021-2022 WHISKY GOSSIP VS. ANGEL'S SHARE ．展期：即日起至2023年4月1日 ．展出時間：週二至週六11:00至19:00 ．展出地點：就在藝術空間Project Fulfill Art Space （台北市大安區信義路三段147巷45弄2號一樓）

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