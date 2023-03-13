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輕鬆擁有光滑肌膚！Bebe Foot咕溜肌2in1除毛去角質機
近年來受到韓星風潮，想當個精緻的男女孩，首要條件便是保持皮膚的細緻柔嫩，Bebe Foot咕溜肌從韓國引進，2in1獨家設計，結合除毛與去角質功能，輕巧機身更完美避開市面上熱蠟除毛造成的疼痛感、雷射除毛價格昂貴、除毛膏引起過敏反應；刻蝕專利技術讓使用過程達到低敏無痛，輕鬆享受變美的過程。
美型外觀輕巧的Bebe Foot咕溜肌僅170g，採用無線設計S型握把，讓你360度使用都順手，不論在家用或是長途旅遊，隨意放入包包攜帶也十分方便，最貼心的是不需沾水就能直接除毛，乾爽使用讓細毛不黏膩在身上。產品內置除毛頭和去角質頭更換僅一秒鐘，材質採用100%半永久性環保玻璃，一鍵按壓啟動；此外集中皮屑於機身，讓你去屑除毛不弄髒環境，並內附清潔刷與USB充電線。
Bebe Foot咕溜肌於有. 設計uDesign平台進行集購，並提供限時59折的集購優惠，詳細商品資訊請見有. 設計 uDesign(https://lihi2.cc/KRM82)查詢。
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