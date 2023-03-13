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充氣小幫手！DR.SAVE 3in1高效抽充打氣機募資享優惠

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
DR.SAVE充氣機不僅外出攜帶輕巧、還擁有更大的收納空間。圖/有你共創提供
DR.SAVE充氣機不僅外出攜帶輕巧、還擁有更大的收納空間。圖/有你共創提供

據網路統計，近年來台灣常態性露營人口已突破200萬人，尤其在疫情解封後，大量民眾更嚮往國外及戶外旅遊，根據戶外旅遊問卷調查，網友最在意行李箱的收納空間不足、或是各種出外露營用品的抽充氣速度，而輕巧的外型，也讓你外出攜帶無負擔，DR.SAVE打氣機，就是一台滿足出遊需求的小幫手！

DR.SAVE充氣機不僅外出攜帶輕巧、還擁有更大的收納空間，滿足更多整理需求；強勁吸充氣技術，同時解決旅遊客旅行上的困擾。商品將於3月14日在嘖嘖平台進行預購，並提供限時早鳥66折的募資優惠，詳細商品資訊請見嘖嘖平台（https://lihi2.cc/rHUTV）及官方粉絲團（https://www.facebook.com/imodcon）查詢。

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