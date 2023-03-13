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伊尼舍林的女妖Barry Keighan狗派藏貓魂？這點露餡了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「狗派」的貝瑞科漢不時在IG中曬出與愛犬King Koda的照片，更曾讓狗狗一同入境時尚雜誌拍攝。圖／翻攝自 IG @ keoghan92（合成圖）
「狗派」的貝瑞科漢不時在IG中曬出與愛犬King Koda的照片，更曾讓狗狗一同入境時尚雜誌拍攝。圖／翻攝自 IG @ keoghan92（合成圖）

第95屆奧斯卡金像獎中，除了《媽的多重宇宙》中由楊紫瓊、最終拿下多項大獎，另一部《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）也是本屆熱門話題，其中除了柯林法洛表現亮眼，另一位「男二」貝瑞科漢（Barry Keoghan）其實也是隱藏版亮點、未來的注目之星。

曾演出《敦克爾克大行動》（Dunkirk）、《聖鹿之死》（The Killing of a Sacred Deer）、《永恆族》（Eternals）與《伊尼舍林的女妖》的貝瑞科漢戲路多元，橫跨劇情、漫威等不同片型，可文藝、可動作、可娛樂，展現全方位可能。1992年出生的他今年31歲、與柯林法洛一樣出身愛爾蘭，先前他已經以《伊尼舍林的女妖》拿下2023年BAFTA英國影藝學院電影獎的最佳男配角，並曾在不同場合的多套西裝中搭配上OMEGA超霸手表，並曾登上時尚雜誌如ARENA HOMME+、英國版GQ，逐漸受到精品品牌與時尚圈青睞。

一向愛狗的貝瑞科漢，並多次在IG中曬出與愛犬King Koda的照片，先前在為英國版GQ拍攝時也曾讓愛犬一同入鏡，但其實「狗派」的他也是一名潛在「貓派」，有圖為證：他曾身穿一件GUCCI格紋襯衫在IG大秀自拍，胸前並有一只刺繡的萌貓圖案，雖然貝瑞科漢滿臉鬍渣看似流浪風，但沒關係，有貓就給讚啦！

Barry Keoghan曾為Bottega Veneta拍攝形象視覺。圖／翻攝自 IG @ keoghan92
Barry Keoghan曾為Bottega Veneta拍攝形象視覺。圖／翻攝自 IG @ keoghan92
今年以《伊尼舍林的女妖》入圍最佳男配角的愛爾蘭演員Barry Keighan，曾登上多本男性時尚雜誌。圖／翻攝自 IG @ keoghan92（合成圖）
今年以《伊尼舍林的女妖》入圍最佳男配角的愛爾蘭演員Barry Keighan，曾登上多本男性時尚雜誌。圖／翻攝自 IG @ keoghan92（合成圖）
輪廓深邃、氣質特殊的Barry Keighan，過往曾演出包含《敦克爾克大行動》、《聖鹿之死》、《永恆族》等電影，戲路多元。圖／翻攝自 IG @ keoghan92（合成圖）
輪廓深邃、氣質特殊的Barry Keighan，過往曾演出包含《敦克爾克大行動》、《聖鹿之死》、《永恆族》等電影，戲路多元。圖／翻攝自 IG @ keoghan92（合成圖）
Barry Keighan今年以《伊尼舍林的女妖》拿下BAFTA英國影藝學院電影獎的最佳男配角獎，當時並曾以紅色西裝搭配了OMEGA腕表。圖／翻攝自 IG @ keoghan92
Barry Keighan今年以《伊尼舍林的女妖》拿下BAFTA英國影藝學院電影獎的最佳男配角獎，當時並曾以紅色西裝搭配了OMEGA腕表。圖／翻攝自 IG @ keoghan92
雖然貌似「狗派」，但Barry Keoghan也在無形中透露他潛在的「愛貓魂」。圖／翻攝自 IG @ keoghan92
雖然貌似「狗派」，但Barry Keoghan也在無形中透露他潛在的「愛貓魂」。圖／翻攝自 IG @ keoghan92

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