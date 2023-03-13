福島核廢水1年流到台灣 原能會：屆時已無輻射安全影響

日本政府預計於今年春夏季，將福島第一核電廠含氚廢水排放入海，原能會表示，福島核廢水入海後，過程恐受向南渦流影響，不排除最快1年流到台灣海域，但屆時放射性物質活度濃度，已對台灣無影響；另核食進口部分，未來將逐步提升量能，讓每年檢測量能達近7萬件。

原能會說明，在日本福島核災後，原能會即逐步建立我國對境外核災與後續影響的應對能量，自2011年起協助衛福部食藥署與農委會等單會，對其抽驗的日本進口食品、我國海產品進行輻射檢測，每年檢測量約1萬3000至1萬8000件，迄今已執行20萬餘件日本進口食品輻射檢測，均未超過衛福部食品標準。

原能會表示，未來將積極逐步提升量能，邀集國內7家食品輻射檢測實驗室成立檢測國家隊，讓每年食品輻射檢測量能可達近7萬件，確保食品輻射檢測量能充足無虞。

針對海域輻射監測部分，原能會表示，自2017年起開始執行海域輻射監測計畫，進行台灣海域輻射背景調查與監測；2019年獲知日本有可能以海洋排放方式處理福島第一核電廠含氚廢水時，即密切關注日本相關處置動態。

原能會表示，2021年也因應日本政府決定採用海洋排放福島含氚廢水，擴大進行台灣海域輻射監測、建立海域氚輻射背景資料庫。自2017年至迄今，已完成3500件次海水、海生物、岸沙等樣品的採樣及放射性分析檢測，所得分析結果均無輻射異常狀況。

為了解未來日本排放作業對台灣海域的可能影響，原能會核研所也與氣象局合作，在2021年7月至2022年12月期間，執行「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，運用計畫開發的放射性物質海域擴散分析技術，以過去10年洋流歷史資料庫進行案例分析，模擬探討日本排放作業對台灣海域的影響時間及濃度。

分析結果顯示，福島排放的放射性物質主要沿黑潮延伸流向東傳輸至太平洋東岸，但因傳輸過程中可能受向南渦流的影響，不排除最快1年流到台灣海域，但到達台灣海域的放射性物質活度濃度，已低於儀器偵測極限，對台灣並無輻射安全影響。

原能會表示，因應日本排放規畫，原能會已經擴大跨部會合作，成立2023年至2026年「國家海域放射性物質擴散預警及安全評估應對計畫」。

原能會指出，目前已與各相關部會共同執行包含海水、漁獲物、進口水產食品、海域環境生物樣本等全方位海域輻射監測，以及進行海域輻射擴散預報系統優化作業，並於日本排放時提供擴散預報分析，模擬放射性物質海洋傳輸路徑、預測可能影響範圍，確保我國海域環境與國人海產食品輻射安全。