淺色禮服太融入香檳色地毯？奧斯卡黑色亮色大反差勝出

2023年第95屆奧斯卡頒獎典禮史無前例換上香檳色地毯，取代傳統的「紅地毯」，希望能營造夕陽沙灘的效果，而紅毯資優生布蕾克萊芙莉（Blake Lively）的名言之一就是挑禮服要先確認地毯顏色。因為香檳色讓整個背景色變淺了，選擇深色和高彩度鮮艷色禮服的明星就比較容易跳脫出來，例如穿著黑色的蕾哈娜（Rihanna）和女神卡卡（Lady Gaga），亮紫色的安吉拉貝賽（Angela Basset）、鮮橘色的莎瑪海耶克（Salma Hayek）。淺色禮服登上舞台、現場看很美，就很可惜拍照光一打就容易扁平。

挺著孕肚亮相的表演嘉賓蕾哈娜身上的鏤空薄紗皮革Alaia禮服，和女神卡卡的鏤空薄紗Versace有點類似，優雅性感又讓人印象深刻。同樣選擇黑色禮服的珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）和荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）禮服都出自路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）之手，但前者洗鍊具未來感，後者大禮服猶如立體雕塑，胸口垂墜一顆卡地亞（Cartier）橘色鑽石項鍊，非常搶鏡。備受好評的黑色造型還有妮哥基曼的高衩Armani Prive和「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）的紀梵希（Givenchy）。