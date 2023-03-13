淺色禮服太融入香檳色地毯？奧斯卡黑色亮色大反差勝出
2023年第95屆奧斯卡頒獎典禮史無前例換上香檳色地毯，取代傳統的「紅地毯」，希望能營造夕陽沙灘的效果，而紅毯資優生布蕾克萊芙莉（Blake Lively）的名言之一就是挑禮服要先確認地毯顏色。因為香檳色讓整個背景色變淺了，選擇深色和高彩度鮮艷色禮服的明星就比較容易跳脫出來，例如穿著黑色的蕾哈娜（Rihanna）和女神卡卡（Lady Gaga），亮紫色的安吉拉貝賽（Angela Basset）、鮮橘色的莎瑪海耶克（Salma Hayek）。淺色禮服登上舞台、現場看很美，就很可惜拍照光一打就容易扁平。
挺著孕肚亮相的表演嘉賓蕾哈娜身上的鏤空薄紗皮革Alaia禮服，和女神卡卡的鏤空薄紗Versace有點類似，優雅性感又讓人印象深刻。同樣選擇黑色禮服的珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）和荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）禮服都出自路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）之手，但前者洗鍊具未來感，後者大禮服猶如立體雕塑，胸口垂墜一顆卡地亞（Cartier）橘色鑽石項鍊，非常搶鏡。備受好評的黑色造型還有妮哥基曼的高衩Armani Prive和「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）的紀梵希（Givenchy）。
高彩度鮮艷色禮服，最成功的無疑是最佳女配角安吉拉貝賽的亮紫色Moschino不對稱禮服，配寶格麗（BVLGARI）不對稱Serpenti蛇形項鍊無懈可擊。經歷艱困勒戒歲月、重新復出的超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），同樣演繹了寶格麗的Serpenti蛇形項鍊，但纏繞三圈的短板頸鍊和手環，為大紅色的Elie Saab份量感禮服更添氣勢。時尚女王凱特布蘭琪（Cate Blanchette）的路易威登訂製禮服則是結合了鮮豔亮彩和黑色兩大重點，金屬藍絲絨不對稱垂墜造型上衣是來自品牌的骨董典藏，黑色絲質長裙則是以永續布料製作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言