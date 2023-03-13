越不刻意，其實最費力！Valextra邀潮模演繹時髦情侶日常

越是看起來不刻意，其實卻是最費力！義大利奢華皮具品牌Valextra找來潮模李函Kiwi和其男友Jun共同以「白色情人節」為主題，拍攝一系列「類大片」，強調包款能自然融入街頭感的穿搭。而時裝品牌ETRO則曝光新任創意總監Marco De Vincenzo的首個春夏形象廣告，則展現了怪奇格調又迷幻的格調，讓人如同進入一段奇幻旅程。

Valextra邀請李函Kiwi和其男友Jun以時髦情侶日常的方式，來詮釋品牌引以為傲的極致工藝包款與內斂風格；兩人在畫面裡中分別呈現了漫步米蘭街頭的隨興感，與包款設計一向走簡約、高級的路 線，再加上沒有明顯logo，也不太追求潮流的定位相呼應。但即便如此，由李函與Jun演繹的Valextra Tric Trac側背包，Iside Top迷你手拿包，都同時可同兼顧商務和休閒，也是點亮穿搭，展現品味的必備。而不經意的感覺，也如同兩人即使沒在畫面裡同框，還是能藉由眼神與肢體語言，傳遞出陪伴感。

潮模李函Kiwi男友Jun詮釋了Valextra Tric Trac側背包，約74,500元。圖／Valextra提供

模特兒在半空中的繩索行走、仙女、女巫和公主，在宛如迷宮的巨大 的階梯和牆壁漫遊，就是這季ETRO形象廣告所呈現的視覺效果。新任創意總監Marco De Vincenzo找來馬來西亞攝影師鐘靈Zhong Lin掌鏡，攜手打造一個如同進入伊甸園般的奇幻旅程。「蘋果」是整個形象廣告的靈魂，也是愛情、誘惑和永恆的象徵，藉由超現實轉化為現實的平行時空中，每個視角都被顛倒過來。設計師Marco de Vincenzo以全新方式詮釋ETRO的經典傳統，透過迷你和寬大的輪廓對比、效果十足的印花及珍貴的刺繡工藝，演化為他獨特奇幻的美學。

潮模李函Kiwi演繹Valextra極致工藝包款與內斂風格。圖／Valextra提供

ETRO創意總監Marco De Vincenzo找攝影師鐘靈Zhong Lin掌鏡，攜手打造品牌春夏形象廣告。圖／ETRO提供

ETRO創意總監Marco De Vincenzo找攝影師鐘靈Zhong Lin掌鏡，攜手打造品牌春夏形象廣告。圖／ETRO提供

ETRO創意總監Marco De Vincenzo找攝影師鐘靈Zhong Lin掌鏡，攜手打造品牌春夏形象廣告。圖／ETRO提供

Valextra V-Line記者側背包，約80,000元。圖／Valextra提供

Valextra Iside Top迷你手拿包，約12萬5,000元。圖／Valextra提供

Valextra Iside Pansy刺繡迷你手拿包，約12萬7,000元。圖／Valextra提供

Valextra_Tric Trac拼色側背包，約74,500元。圖／Valextra提供

Valextra Tric Trac拼色側背包，約78,500元。圖／Valextra提供