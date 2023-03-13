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憑「麥當勞優惠券」吃漢堡王「現省36元」！僅限這1天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王推出悠遊支付購買指定套餐，加贈雞塊3塊的限時優惠。圖／漢堡王提供
漢堡王推出悠遊支付購買指定套餐，加贈雞塊3塊的限時優惠。圖／漢堡王提供

主打高CP值的漢堡王「King Deals超省餐」系列，自3月14日起限時加入新品「莫札瑞拉起司烤牛堡」以及「小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡」，套餐價109元起。隨著奇幻電影「龍與地下城：盜賊榮耀」上映，憑指定電影院票根，也可享指定餐現省5元的優惠。另外3月14日當天，憑「麥當勞」優惠碼，至漢堡王購買King Deals超省套餐，全面享99元優惠價，最高現省36元。

「King Deals超省餐」主打天天享優惠的組合方案，此次所推出的「莫札瑞拉起司烤牛堡」，採用拉絲性佳、風味柔和的莫札瑞拉起司，堆疊在牛肉漢堡排上，並搭配美乃滋、蕃茄醬增添風味，單點89元。另有搭配小份薯條、中杯百事可樂的套餐，每套109元。同時漢堡王也推出「小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡」，一次可以擁有牛雞雙拼的組合，單點115元，套餐135元。另外「超省自由配4件組」方案中，本次也新增莫札瑞拉起司烤牛堡供消費者選擇。

3月14日當天，憑「麥當勞優惠碼」至全台漢堡王門市購買King Deals超省套餐，全面優惠價99元，最高現省36元。3月14日至5月8日臨櫃持悠遊卡、悠遊聯名卡或悠遊付扣款消費，買King Deals超省餐的莫札瑞拉起司系列新品套餐，再送「3塊雞塊」。另外3月14日起至5月8日，憑欣欣秀泰、樹林秀泰、東南亞秀泰電影院的「龍與地下城：盜賊榮耀」電影票根至漢堡王欣欣店、樹林秀泰店、公館店臨櫃購買King Deals 超省餐莫札瑞拉起司系列漢堡套餐，可享「現折5元」優惠，參與官方粉絲團活動，也有機會抽全台特映會電影票與限量周邊商品。

小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡，單點115元，套餐135元。圖／漢堡王提供
小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡，單點115元，套餐135元。圖／漢堡王提供
漢堡王「King_Deals超省餐」新推出「莫札瑞拉起司烤牛堡」，單點89元，套餐109元。圖／漢堡王提供
漢堡王「King_Deals超省餐」新推出「莫札瑞拉起司烤牛堡」，單點89元，套餐109元。圖／漢堡王提供

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