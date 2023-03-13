憑「麥當勞優惠券」吃漢堡王「現省36元」！僅限這1天

主打高CP值的漢堡王「King Deals超省餐」系列，自3月14日起限時加入新品「莫札瑞拉起司烤牛堡」以及「小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡」，套餐價109元起。隨著奇幻電影「龍與地下城：盜賊榮耀」上映，憑指定電影院票根，也可享指定餐現省5元的優惠。另外3月14日當天，憑「麥當勞」優惠碼，至漢堡王購買King Deals超省套餐，全面享99元優惠價，最高現省36元。

「King Deals超省餐」主打天天享優惠的組合方案，此次所推出的「莫札瑞拉起司烤牛堡」，採用拉絲性佳、風味柔和的莫札瑞拉起司，堆疊在牛肉漢堡排上，並搭配美乃滋、蕃茄醬增添風味，單點89元。另有搭配小份薯條、中杯百事可樂的套餐，每套109元。同時漢堡王也推出「小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡」，一次可以擁有牛雞雙拼的組合，單點115元，套餐135元。另外「超省自由配4件組」方案中，本次也新增莫札瑞拉起司烤牛堡供消費者選擇。