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限時5天！7-ELEVEN買早餐加贈7%點數 寒流來全家推拿鐵買1送1、發熱衣任選2件半價

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN提供上百種早餐變化組合，限時5天推出吃早餐加贈OPEN POINT 7％點數活動。圖／7-ELEVEN提供
迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN提供上百種早餐變化組合，限時5天推出吃早餐加贈OPEN POINT 7％點數活動。圖／7-ELEVEN提供

迎接3月18日「國際早餐日」，7-ELEVEN從3月17至3月21日限時5天，推出吃早餐加贈OPEN POINT 7%點數活動，除了提供上百種早餐變化「超值組合」，精選指定三明治、麵包、御飯糰、熱壓土司、大燒包、大亨堡等主食搭配CITY CAFE等飲品享45元至65元優惠折扣，活動期間再加贈OPEN POINT 7%點數；精打細算的小資族，還可以搭配家庭號飲品在辦公室自製風味拿鐵，即日起至5月2日把握指定家庭號冷藏飲品單件9.5折，依ML數再加贈OPEN POINT點數7或10點，換算平均7.3折至8.9折。

另外，OPEN POINT APP行動隨時取同步自3月17日至3月24日連續8天推出「國際早餐日3+3組合餐」活動，CITY CAFE大杯拿鐵或美式搭配指定原賞三明治最高現省82元，早餐組合相當於7.1折起優惠；CITY CAFE特大拿鐵/美式、CITY PRIMA精品美式、CITY TEA經典純奶茶等多款商品另有買4送2組合優惠，先買起來慢慢吃最划算。

而全家則是趁著寒流報到、氣溫驟降的時刻，暖心推出熱飲買1送1活動，即日起至3月16日，使用全盈+PAY購買中杯單品拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享同品項買1送1優惠；還有濃郁的Sakimoto玉米濃湯，會員特價每杯55元，購買私品茶全品項也可享第2杯7折，低溫來襲就要暖暖喝。另外，即日起至5月2日，FamilyMart Collection發熱衣全系列（石墨烯、無重力、極暖絨）任選2件半價，還有手套、圍巾等紡織品，隨買即穿，不怕春天天氣變化難掌握。

7-ELEVEN於1,200店獨家販售的「熱壓土司」，目前已獨家開發超過10種口味，超受歡迎年度銷售已累積突破2億元業績。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於1,200店獨家販售的「熱壓土司」，目前已獨家開發超過10種口味，超受歡迎年度銷售已累積突破2億元業績。圖／7-ELEVEN提供
即日起至5月2日，FamilyMart Collection發熱衣全系列任選2件半價，還有手套、圍巾等溫暖紡織品可選擇。圖／全家便利商店提供
即日起至5月2日，FamilyMart Collection發熱衣全系列任選2件半價，還有手套、圍巾等溫暖紡織品可選擇。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN門市多款家庭號飲品成為小資族辦公室自製飲品省錢好物，現推出家庭號冷藏飲品單件9.5折再加贈點數的優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市多款家庭號飲品成為小資族辦公室自製飲品省錢好物，現推出家庭號冷藏飲品單件9.5折再加贈點數的優惠。圖／7-ELEVEN提供
寒流報到，全家暖心推出熱飲買1送1活動，即日起至3月16日，使用全盈+PAY購買大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享買1送1。圖／全家便利商店提供
寒流報到，全家暖心推出熱飲買1送1活動，即日起至3月16日，使用全盈+PAY購買大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享買1送1。圖／全家便利商店提供
國際早餐日行動隨時取3+3活力元氣組合餐最高現省82元。圖／7-ELEVEN提供
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早餐 低溫 寒流

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