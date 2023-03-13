限時5天！7-ELEVEN買早餐加贈7%點數 寒流來全家推拿鐵買1送1、發熱衣任選2件半價

迎接3月18日「國際早餐日」，7-ELEVEN從3月17至3月21日限時5天，推出吃早餐加贈OPEN POINT 7%點數活動，除了提供上百種早餐變化「超值組合」，精選指定三明治、麵包、御飯糰、熱壓土司、大燒包、大亨堡等主食搭配CITY CAFE等飲品享45元至65元優惠折扣，活動期間再加贈OPEN POINT 7%點數；精打細算的小資族，還可以搭配家庭號飲品在辦公室自製風味拿鐵，即日起至5月2日把握指定家庭號冷藏飲品單件9.5折，依ML數再加贈OPEN POINT點數7或10點，換算平均7.3折至8.9折。

另外，OPEN POINT APP行動隨時取同步自3月17日至3月24日連續8天推出「國際早餐日3+3組合餐」活動，CITY CAFE大杯拿鐵或美式搭配指定原賞三明治最高現省82元，早餐組合相當於7.1折起優惠；CITY CAFE特大拿鐵/美式、CITY PRIMA精品美式、CITY TEA經典純奶茶等多款商品另有買4送2組合優惠，先買起來慢慢吃最划算。