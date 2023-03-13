快訊

管中閔發表「卡管事件」新書：搞我的人、我永遠不會忘掉！

決定了！遵守「線民案」承諾 黃國書宣布不參選立委連任

軍公教明年加薪有譜？ 主計長「表態了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接BLACKPINK台灣場！起瓦士酒吧高雄漢神巨蛋快閃3天

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
迎接BLACKPINK Born Pink World Tour台灣場及起瓦士品牌代言人LISA 來台，品牌推出系列活動。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
迎接BLACKPINK Born Pink World Tour台灣場及起瓦士品牌代言人LISA 來台，品牌推出系列活動。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

南韓女團BLACKPINK自2016年出道以來人氣爆表，3月巡迴來到高雄開唱，演唱會門票一開賣就秒殺。歡慶BLACKPINK Born Pink World Tour台灣場及起瓦士（Chivas Regal）品牌代言人LISA 來台，「Chivas Regal起瓦士POP UP BAR霓光快閃酒吧」即將於3月17日至3月19日，在高雄漢神巨蛋戶外廣場登場。

此外，起瓦士同時首度攜手高雄六大知名飯店——高雄承億酒店、高雄Indigo英迪格、高雄福華飯店、高雄洲際酒店、高雄萬豪酒店和H2O HOTEL 水京棧國際酒店;，消費者於3月15日至3月19日活動期間入住房客，即可至飯店酒吧兌換Chivas x LISA限量特調「Flex Your Night」。

Chivas Regal 是世界上最優質的威士忌品牌之一，以其細膩的口感和豐富的香氣聞名於世。此次快閃活動現場將獨家展示「Chivas Regal 18年 x 代言人LISA的聯名限量版」，讓消費者品嚐Chivas 18年的獨特85種馥郁風味及LISA的獨創設計，期間限定只在高雄Chivas Regal x LISA Pop Up Bar 快閃酒吧活動。

「CHIVAS 18年x LISA聯名限量版」將LISA最愛的五芒星，以18K鍍金的材質製成聯名Chocker 頸鍊，成為此款高年份威士忌最絢麗搶眼的時尚設計，亦可化身為隨身造型配件，展現自我個性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「CHIVAS 18年x LISA聯名限量版」將LISA最愛的五芒星，以18K鍍金的材質製成聯名Chocker 頸鍊。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「CHIVAS 18年x LISA聯名限量版」將LISA最愛的五芒星，以18K鍍金的材質製成聯名Chocker 頸鍊。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Chivas Regal起瓦士POP UP BAR霓光快閃酒吧」即將於3月17日至3月19日，在高雄漢神巨蛋戶外廣場登場。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Chivas Regal起瓦士POP UP BAR霓光快閃酒吧」即將於3月17日至3月19日，在高雄漢神巨蛋戶外廣場登場。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

酒店 快閃

延伸閱讀

因應缺水 農水署高管處建議荖濃溪河川流心導向高雄側

南高攜手開發高屏溪水源工程 穩定大高雄供水

高雄水情吃緊 南水局偕市府多元開發伏流水等資源

16國200名阿根廷探戈舞者爭艷 聚首高雄舞力全開

相關新聞

日本是最愛！易飛網公布國人前五大最熱門銷售航段

易飛網廉航機票月繳制，從今年2月推出後廣獲好評，單月廉航機票營收高達8位數，「神助攻」廉航市場。為更精準洞察國人疫後跨境...

物價雖漲但少了「這類人」 現在來長灘島正是時候

擁有綿長的粉狀白色沙灘、湛藍海水、美麗日落的長灘島，一直是不少民眾出國度假的首選，相較於疫情前，陸客爆量的情況，長灘島遊...

憑「麥當勞優惠券」吃漢堡王「現省36元」！僅限這1天

主打高CP值的漢堡王「King Deals超省餐」系列，自3月14日起限時加入新品「莫札瑞拉起司烤牛堡」以及「小怪獸莫札...

手刀搶起來！AirAsia台北宿霧復航推單程未稅一元機票

便宜機票來了！亞洲低成本航空AirAsia為慶賀台北台北直飛宿霧航班復航（每周一、二、四、六），即日起特推出單程未稅1元...

越不刻意，其實最費力！Valextra邀潮模演繹時髦情侶日常

越是看起來不刻意，其實卻是最費力！義大利奢華皮具品牌Valextra找來潮模李函Kiwi和其男友Jun共同以「白色情人節」為主題，拍攝一系列「類大片」，強調包款能自然融入街頭感的穿搭。而時裝品牌ETRO則曝光新任創意總監Marco De Vincenzo的首個春夏形象廣告，則展現了怪奇格調又迷幻的格調，讓人如同進入一段奇幻旅程。

頭髮換季癢還是敏感性頭皮？專家解密小心弄錯狂掉髮

正當換季時間，氣溫忽冷忽熱，容易讓許多人的身體多少都出現一些狀況，其中頭髮更是容易出狀況，很多人在換季時期，頭髮與頭皮容...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦