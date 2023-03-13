迎接BLACKPINK台灣場！起瓦士酒吧高雄漢神巨蛋快閃3天

南韓女團BLACKPINK自2016年出道以來人氣爆表，3月巡迴來到高雄開唱，演唱會門票一開賣就秒殺。歡慶BLACKPINK Born Pink World Tour台灣場及起瓦士（Chivas Regal）品牌代言人LISA 來台，「Chivas Regal起瓦士POP UP BAR霓光快閃酒吧」即將於3月17日至3月19日，在高雄漢神巨蛋戶外廣場登場。

此外，起瓦士同時首度攜手高雄六大知名飯店——高雄承億酒店、高雄Indigo英迪格、高雄福華飯店、高雄洲際酒店、高雄萬豪酒店和H2O HOTEL 水京棧國際酒店;，消費者於3月15日至3月19日活動期間入住房客，即可至飯店酒吧兌換Chivas x LISA限量特調「Flex Your Night」。

Chivas Regal 是世界上最優質的威士忌品牌之一，以其細膩的口感和豐富的香氣聞名於世。此次快閃活動現場將獨家展示「Chivas Regal 18年 x 代言人LISA的聯名限量版」，讓消費者品嚐Chivas 18年的獨特85種馥郁風味及LISA的獨創設計，期間限定只在高雄Chivas Regal x LISA Pop Up Bar 快閃酒吧活動。

「CHIVAS 18年x LISA聯名限量版」將LISA最愛的五芒星，以18K鍍金的材質製成聯名Chocker 頸鍊，成為此款高年份威士忌最絢麗搶眼的時尚設計，亦可化身為隨身造型配件，展現自我個性。

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