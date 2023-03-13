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舒淇再登封面詮釋絕美復古穿搭 網：「我永遠會被她的笑容打動！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博
舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博

今年46歲的舒淇成為紐約時裝品牌MICHAEL KORS最新全球品牌代言人、爾後又成為TOM FORD BEAUTY中國與亞太區品牌大使，攀上事業巔峰。也拜這些品牌所賜，讓在電影之外，鮮少曝光的舒淇有源源不絕的美照可看，近期她再度登上時裝雜誌封面，展現了90年代復古絕美穿搭，讓網友也忍不住回應說「我永遠會被她的笑容打動！」

身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服裝，配戴高級珠寶與腕表的舒淇，以性感慵懶之姿成為時裝雜誌三月號封面人物。她頂著一頭浪漫的長捲髮，加上招牌紅色性感豐唇，眼神裡帶有誘惑，讓人聯想到90年代的香港女神風範，這正是舒淇最擅長的風格。這一系列的時裝拍攝刻意降低清晰度，呈現粗顆粒感，拍攝風格也像是自帶復古濾鏡，而舒淇搭配的MICHAEL KORS Collection服飾，除了亮片裝之外，帶有流蘇的西裝造型，或是風衣外套，都凸顯了毫不費力的時髦感。難怪先前品牌公布代言人消息後，便有粉絲說「MICHAEL KORS 真是找對人了！」而登上時裝雜誌三月號的美照，同樣讓網友讚不絕口，表示「我永遠會被她的笑容打動！」

舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博
舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博

另外，許久不見的楊穎Angelababy也登上了新加坡時裝雜誌，不同於舒淇的萬種風情，展現的是獨特摩登華美。Angelababy身穿的是MICHAEL KORS Collection春夏系列紅色亮片深V禮服，不同於秀上模特兒展示，內搭了一件同色高領上衣，少了性感卻多了一絲的婉約韻味。

舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博
舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博

舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博
舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博

楊穎Angelababy身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列禮服，登上新加坡時裝雜誌，少了性感卻多了一絲的婉約韻味。圖／摘自微博
楊穎Angelababy身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列禮服，登上新加坡時裝雜誌，少了性感卻多了一絲的婉約韻味。圖／摘自微博

楊穎Angelababy身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列禮服，登上新加坡時裝雜誌，少了性感卻多了一絲的婉約韻味。圖／摘自微博
楊穎Angelababy身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列禮服，登上新加坡時裝雜誌，少了性感卻多了一絲的婉約韻味。圖／摘自微博

楊穎Angelababy身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列禮服，登上新加坡時裝雜誌，少了性感卻多了一絲的婉約韻味。圖／摘自微博
楊穎Angelababy身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列禮服，登上新加坡時裝雜誌，少了性感卻多了一絲的婉約韻味。圖／摘自微博

品牌 舒淇 Angelababy

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