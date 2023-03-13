舒淇再登封面詮釋絕美復古穿搭 網：「我永遠會被她的笑容打動！」

今年46歲的舒淇成為紐約時裝品牌MICHAEL KORS最新全球品牌代言人、爾後又成為TOM FORD BEAUTY中國與亞太區品牌大使，攀上事業巔峰。也拜這些品牌所賜，讓在電影之外，鮮少曝光的舒淇有源源不絕的美照可看，近期她再度登上時裝雜誌封面，展現了90年代復古絕美穿搭，讓網友也忍不住回應說「我永遠會被她的笑容打動！」

身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服裝，配戴高級珠寶與腕表的舒淇，以性感慵懶之姿成為時裝雜誌三月號封面人物。她頂著一頭浪漫的長捲髮，加上招牌紅色性感豐唇，眼神裡帶有誘惑，讓人聯想到90年代的香港女神風範，這正是舒淇最擅長的風格。這一系列的時裝拍攝刻意降低清晰度，呈現粗顆粒感，拍攝風格也像是自帶復古濾鏡，而舒淇搭配的MICHAEL KORS Collection服飾，除了亮片裝之外，帶有流蘇的西裝造型，或是風衣外套，都凸顯了毫不費力的時髦感。難怪先前品牌公布代言人消息後，便有粉絲說「MICHAEL KORS 真是找對人了！」而登上時裝雜誌三月號的美照，同樣讓網友讚不絕口，表示「我永遠會被她的笑容打動！」

舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博

另外，許久不見的楊穎Angelababy也登上了新加坡時裝雜誌，不同於舒淇的萬種風情，展現的是獨特摩登華美。Angelababy身穿的是MICHAEL KORS Collection春夏系列紅色亮片深V禮服，不同於秀上模特兒展示，內搭了一件同色高領上衣，少了性感卻多了一絲的婉約韻味。

舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博

舒淇身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列服飾，登上中國時裝雜誌，展現風情萬種。圖／摘自微博

楊穎Angelababy身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列禮服，登上新加坡時裝雜誌，少了性感卻多了一絲的婉約韻味。圖／摘自微博

楊穎Angelababy身穿MICHAEL KORS Collection春夏系列禮服，登上新加坡時裝雜誌，少了性感卻多了一絲的婉約韻味。圖／摘自微博