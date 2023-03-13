日本是最愛！易飛網公布國人前五大最熱門銷售航段

易飛網廉航機票月繳制，從今年2月推出後廣獲好評，單月廉航機票營收高達8位數，「神助攻」廉航市場。為更精準洞察國人疫後跨境旅遊趨勢，易飛網自本月份啟動「旅遊大調查」，爬梳易飛網廉航機票網站大數據，分析顯示前五大最熱門銷售航段均為台灣虎航航點，依序為台北─東京、台北─大阪、台北─沖繩（琉球）、台北─首爾及台北─曼谷。短線旅遊日本則穩居旅人疫後旅遊國家首選，接續為韓國、泰國及越南，而整體購買廉航機票的旅客則以介於20歲至40歲間的年輕族群為大宗。

易飛網表示，自去年10月13日國境開放至今已滿150天，惟受全球性通膨墊高成本等因素，低成本航空（廉航）的低票價絕對優勢遭遇挑戰，易飛網2月份攜手中國信託銀行祭出機票月繳制方案，盼解決旅人機票價格居高不下的煩惱，推出至今受到市場熱烈迴響，除銷售量較前月份成長近四成，也已恢復至疫情前同期逾六成水準，今年2月份單月廉航機票營收更推升至8位數。

「易飛網廉航機票網」進行大數據分析，結果顯示Top5最熱門銷售航段分別為台灣虎航台北─東京、台灣虎航台北─大阪、台灣虎航台北─沖繩（琉球）、台灣虎航台北─首爾及台灣虎航台北─曼谷，旅客整體平均購買廉航機票價格約為7200元，若使用12期分期機票月繳制方案，每人平均僅月繳600元。

進一步分析旅遊目的地，前往東北亞地區旅客中，有高達九成選擇赴日本旅遊，其中逾六成選擇東京為目的地，其次為大阪，而日本二線城市航點也逐步復航中，易飛網首推佐賀為最適合深度旅遊的二線城市，交通便利且有著豐富的自然景觀及悠久的歷史文化，十分值得走訪；東南亞地區則以泰國占五成七，其中有八成旅客飛往曼谷，越南則位居第二，以前往峴港的旅客居半數為大宗。

易飛網分析，日本、泰國等短程線國家，因與台灣地理位置相近、文化熟悉度高、旅遊天數適中等因素，提升國人赴當地旅遊意願；而統計亦顯示，易飛網廉航機票網使用族群以20歲至40歲年輕族群為大宗，占整體使用者逾五成，整體女性平均較男性多出約一成，客群除涵蓋在學生外，亦有不少小資上班族，體現近年年輕旅客對出國的訴求更加重視價格、CP值及旅遊自由程度，而多數女性則在旅遊規畫上佔主導權。

易飛網表示，易飛網廉航機票網為業界集合最多家廉價航空的平台，共15家廉航票源供旅人自行客製化機票，不僅來回可搭配不同航空，且可不同航點進出，亦可線上加購行李及餐食，比價、訂位一站搞定。

易飛網彙整目前超優惠廉航機票搶購清單，包括台灣虎航台北至峴港及台北至曼谷2,999元起、台灣虎航台北至佐賀3299元起、樂桃航空台北至東京3810元起、酷航台北至首爾2991元起、亞洲航空台北至曼谷3180元起及樂桃航空3月28日台北至名古屋首航3490元起，前述價格均為單程未稅價（廉航機票時常浮動，請以查詢訂位當下票價為主）。

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