易飛網「旅遊大調查」 揭Top5廉航熱門銷售航段

易飛網啟動「旅遊大調查」，爬梳易飛網廉航機票網站大數據，分析顯示前五大最熱門銷售航段均為台灣虎航之航點，依序為台北─東京、台北─大阪、台北─沖繩、台北─首爾及台北─曼谷，旅人平均僅月繳600元，短線旅遊日本則穩居旅人疫後旅遊國家首選，接續為韓國、泰國及越南，而整體購買廉航機票的旅客則以介於20歲至40歲間的年輕族群為大宗。

易飛網表示，自去年10月13日國境開放至今已滿150天，惟受全球性通膨墊高成本等因素，低成本航空（廉航）的低票價絕對優勢遭遇挑戰，有鑑於此市場洞察，易飛網2月攜手中國信託銀行祭出機票月繳制方案，推出至今受到市場熱烈迴響，除銷售量較前月份成長近四成，也已恢復至疫情前同期逾六成水準，今年2月份單月廉航機票營收更推升至8位數。

進一步分析旅遊目的地，易飛網表示，前往東北亞地區旅客中，有高達九成選擇赴日本旅遊，其中逾六成選擇東京為目的地，其次為大阪，而日本二線城市航點也逐步復航中，東南亞地區則以泰國占五成七，其中有八成旅客飛往曼谷，越南則位居第二，以前往峴港的旅客居半數為大宗。

易飛網指出，日本、泰國等短程線國家，因與台灣地理位置相近、文化熟悉度高、旅遊天數適中等因素，提升國人赴當地旅遊意願；而統計亦顯示，易飛網廉航機票網使用族群以20歲至40歲年輕族群為大宗，占整體使用者逾五成，整體女性平均較男性多出約一成，客群除涵蓋在學生外，亦有不少小資上班族，體現近年年輕旅客對出國的訴求更加重視價格、CP值及旅遊自由程度，而多數女性則在旅遊規劃上佔主導權。