奧斯卡紅毯6美 楊紫瓊、潔西卡崔斯 不講武德開外掛

第95屆奧斯卡金像獎刻正舉行，包含妮可基嫚（Nicole Kidman）、楊紫瓊、莎瑪海耶克（Salma Hayek）、Danai Gurira等多位女星都登上紅毯，並以名表、珠寶、美腿、華服，各自搜刮網路聲量流量。

Nicole Kidman出席Oscar典禮時，除了襲地黑色禮服大秀超長美腿，身上並配戴了Harry Winston珠寶，性感指數炸裂；因演出《黑豹》走紅的Danai Gurira則身穿華人設計師Jason Wu禮服，但超高的髮髻造型，忍不住讓人聯想到《辛普森家族》中的媽媽「美枝」（Marjorie "Marge" Simpson）。

呼聲極高、有望拿下影后的楊紫瓊則身穿一身連身白色洋裝，同時她手上則毫不意外再度戴上了頂級名表RICHARD MILLE 07-02腕表，宛如一款戴上手的高級珠寶，加上透明的水晶表殼也相似楊紫瓊身上的白色禮服，通透、高貴、性感。