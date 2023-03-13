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奧斯卡紅毯6美 楊紫瓊、潔西卡崔斯 不講武德開外掛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
妮可基嫚（Nicole Kidman）、楊紫瓊、莎瑪海耶克（Salma Hayek）多位女星都登上紅毯，各自以名表、珠寶、華服，展現天后般氣場。圖／翻攝自 IG（合成圖）
妮可基嫚（Nicole Kidman）、楊紫瓊、莎瑪海耶克（Salma Hayek）多位女星都登上紅毯，各自以名表、珠寶、華服，展現天后般氣場。圖／翻攝自 IG（合成圖）

第95屆奧斯卡金像獎刻正舉行，包含妮可基嫚（Nicole Kidman）、楊紫瓊、莎瑪海耶克（Salma Hayek）、Danai Gurira等多位女星都登上紅毯，並以名表、珠寶、美腿、華服，各自搜刮網路聲量流量。

Nicole Kidman出席Oscar典禮時，除了襲地黑色禮服大秀超長美腿，身上並配戴了Harry Winston珠寶，性感指數炸裂；因演出《黑豹》走紅的Danai Gurira則身穿華人設計師Jason Wu禮服，但超高的髮髻造型，忍不住讓人聯想到《辛普森家族》中的媽媽「美枝」（Marjorie "Marge" Simpson）。

呼聲極高、有望拿下影后的楊紫瓊則身穿一身連身白色洋裝，同時她手上則毫不意外再度戴上了頂級名表RICHARD MILLE 07-02腕表，宛如一款戴上手的高級珠寶，加上透明的水晶表殼也相似楊紫瓊身上的白色禮服，通透、高貴、性感。

曾在2017因《縮小人生》入圍多座女配角獎項的周洪Hong Chau，穿著粉紅色Prada晚禮服，特別的拖曳式燕尾，宛如自帶「紅毯」走紅毯。莎瑪海耶克（Salma Hayek）以火紅的亮片禮服登場奧斯卡，火紅顏色大曬熱情。不容錯過的則絕對會有潔西卡崔斯坦（Jessica Chastain），一身GUCCI亮片晚禮服除了大秀「事業線」，身上再配戴了GUCCI高級珠寶加上甜美笑容，堪稱「不講武德」的風格組合技，紅毯第一美就獻給她嘍！

潔西卡崔斯坦（Jessica Chastain），以事業線加高級珠寶的雙重組合、堪稱「不講武德」的雙重組合技。圖／翻攝自 IG @etcanada
潔西卡崔斯坦（Jessica Chastain），以事業線加高級珠寶的雙重組合、堪稱「不講武德」的雙重組合技。圖／翻攝自 IG @etcanada
曾在2017因《縮小人生》入圍多座女配角獎項的周洪Hong Chau，穿著Prada晚禮服，特別的拖曳式燕尾，宛如自帶「紅毯」走紅毯。圖／翻攝自 IG @ nystyles
曾在2017因《縮小人生》入圍多座女配角獎項的周洪Hong Chau，穿著Prada晚禮服，特別的拖曳式燕尾，宛如自帶「紅毯」走紅毯。圖／翻攝自 IG @ nystyles
楊紫瓊則身穿一身連身白色洋裝，同時戴上頂級名表RICHARD MILLE 07-02腕表，高貴而性感，圖中則為相似款。圖／翻攝自 IG @nystyles、RICHARD MILLE提供（合成圖）
楊紫瓊則身穿一身連身白色洋裝，同時戴上頂級名表RICHARD MILLE 07-02腕表，高貴而性感，圖中則為相似款。圖／翻攝自 IG @nystyles、RICHARD MILLE提供（合成圖）
Nicole Kidman出席Oscar典禮時，除了襲地黑色禮服大秀超長美腿，身上並配戴了Harry Winston珠寶，性感指數炸裂。圖／翻攝自 IG @ female_singapore
Nicole Kidman出席Oscar典禮時，除了襲地黑色禮服大秀超長美腿，身上並配戴了Harry Winston珠寶，性感指數炸裂。圖／翻攝自 IG @ female_singapore
一身GUCCI晚禮服的潔西卡崔斯坦（Jessica Chastain），同時搭配了傲人身材與高級珠寶，宛如美艷開外掛。圖／翻攝自 IG @etcanada
一身GUCCI晚禮服的潔西卡崔斯坦（Jessica Chastain），同時搭配了傲人身材與高級珠寶，宛如美艷開外掛。圖／翻攝自 IG @etcanada
因演出《黑豹》走紅的Danai Gurira則身穿華人設計師Jason Wu禮服，落落大方。圖／翻攝自 IG @ female_singapore
因演出《黑豹》走紅的Danai Gurira則身穿華人設計師Jason Wu禮服，落落大方。圖／翻攝自 IG @ female_singapore
莎瑪海耶克以火紅的GUCCI亮片禮服登場奧斯卡，火紅顏色大曬熱情。圖／翻攝自 IG @adriennemaloof
莎瑪海耶克以火紅的GUCCI亮片禮服登場奧斯卡，火紅顏色大曬熱情。圖／翻攝自 IG @adriennemaloof

珠寶 粉紅色 女星

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