現象級編舞名家波赫士夏瑪茲本週登北藝 梵克雅寶助攻

曾以2016「口腔運動:舞蹈博物館計畫」、2018「夜舞」等作品,將歐陸舞蹈界創新概念帶到台灣表演藝術現場的法過編舞家波赫士夏瑪茲(Boris Charmatz),即將在珠寶品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)的贊助下,將於本周2023年3月14至18日期間於臺北表演藝術中心演出《半醒SOMNOLE》獨舞與25位舞者、400組不重複動作組成的《一萬種姿態10000 gestures》兩齣舞碼,是新科碧娜鮑許烏帕塔舞團藝術總監不同舞蹈形式的全新挑戰。

在2009-2018年間出任法國雷恩國家編舞中心 ( Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne)總監期間,波赫士夏瑪茲提出「舞蹈博物館」宣言,將舞蹈作為一種藝術介入社會運動,在硬體上將此國家展演機構轉型為一座屬於大眾的舞蹈博物館,創造了當代表演美學的新典範,同時奠定了他在歐洲當代舞壇的地位。2019年他成立terrain舞團、並於2022年9月出任碧娜鮑許舞團的藝術總監。

波赫士夏瑪茲的舞蹈不斷重新提問藝術的本質與觀演關係:2017年首演的《一萬種姿態》,挑戰全不重複的動作編一支舞,將舞者身體視為迷你博物館的他,以撈取數據資料庫的方式和25位舞者共同發展,完成了在1小時中每人跳400個不重複動作、累計一萬個動作的舞蹈。全新獨舞《半醒》則探索半夢版醒的意識邊緣,用最低限的身╱聲表演佔領劇院,將觀眾納入他最私密的內在空間。

梵克雅寶與舞蹈擁有一世紀的深厚淵源,不僅將舞蹈化作珠寶創作的靈感,同時本身也啟發了經典舞碼的誕生:經典的芭蕾舞伶胸針在1940年代初誕生以來已經成為最具代表性的作品之一,1967年4月在紐約首演的非敘事性芭蕾舞劇《珠寶》(Jewels),更見證了品牌傳人克勞德雅寶與編舞家兼紐約市立芭蕾舞團共同創辦人喬治巴蘭欽多年深厚的情誼,不論在肢體或樂曲編排上都是與珠寶創作相輝映的傳世名家手筆:第一幕《祖母綠》的配樂由佛瑞(Gabriel Fauré)作曲;第二幕《紅寶石》採用史特拉汶斯基(Igor Stravinsky)的樂章;第三幕《鑽石》的樂章則由柴可夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky)編寫。