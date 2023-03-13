僅限今天！OKmart感謝中華隊 OKCAFE第2杯半價 雲端咖啡買10送5
咖啡控今天超幸福，趁著各超商推出中華隊經典賽感謝活動，趕快寄杯最實際。OKmart宣布推出3月13日單日限定優惠活動，全台門市大杯莊園級美式/拿鐵第2杯半價（需使用悠遊卡結帳），以及風味飲品聯名系列指定品項8折。OKmall雲端咖啡指定品項買10送5，OKmart App會員點數消費再累點。
另外，OKmart全台880間門市同步推出指定糖餅、飲料享第2件6折起，經典不敗的可樂、雪碧、果汁，或是觀賽必備的零食nutella能多益餅乾、樂天小熊餅乾等都能享有第2件6折起。OKCAFE在門市另推出最新聯名黑糖道、阿華田系列飲品，包含黑糖醇奶茶、黑糖拿鐵、經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，享單杯8折優惠；另外， OKmall雲端推出莊園級大杯美式、拿鐵享同品項買10送5優惠，為粉絲們補充週一精神。
OK CAFÉ添用「伊帕內瑪莊園日曬豆」，來自咖啡指標性產區西的伊帕內瑪莊園，讓美式咖啡擁有烤胡桃和堅果的前段風韻，漸漸綿延出細緻柑橘的果酸香氣，緊接著焦糖可可的豐厚甘醇衝擊著你的味蕾，展現多層次咖啡香。
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