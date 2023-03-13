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第95屆奧斯卡金像獎4帥1NG 柯林法洛父子同台曬溫馨

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英國演員里茲阿邁德（Riz Ahmed）穿上了Prada黑西裝，展現不打領帶的的高衣Q。圖／翻攝自 IG@nystyles
英國演員里茲阿邁德（Riz Ahmed）穿上了Prada黑西裝，展現不打領帶的的高衣Q。圖／翻攝自 IG@nystyles

第95屆奧斯卡金像獎刻正舉行，包含英國、美國、愛爾蘭等多位入圍男星皆出席盛會，宛如一套西裝與紅毯的品味教科典範。

被《紐約時報》形容為「穿得像一朵玫瑰」的愛爾蘭男演員Paul Mescal曾獲英國電視學院獎最佳男主角獎，身穿GUCCI訂製西裝的他，選擇以白西裝、白襯衫、黑領結、直筒黑長褲為組合，並在西裝領片「別」上一朵紅玫瑰，搶眼但不浮誇；以電影《貓王艾維斯》（Elvis）入圍本屆最佳男主角的Austin Butler則身穿Saint Laurent的雙排扣燕尾服西裝，單邊耳環、一頭捲髮的他，不大像他演出的「貓王」、反給人幾分詹姆士迪恩的不羈浪子味。

與Austin Butler同樣入圍最佳男主角、演出《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的愛爾蘭男演員柯林法洛（Colin Farrell）與13歲的兒子亨利Henry一同走紅毯，父子一同穿上黑色燕尾服，除了在紅毯前兩人互相High Five擊掌展現溫馨父子情，同時也讓人期待「星二代」亨利在不久的未來、也能繼承衣缽。

曾因Netflix《毒梟》走紅的智利裔美國男演員Pedro Pascal雖然也穿上西裝，但未繫領帶或領結，身上也只有黑白二色無任何配飾，加上略嫌鬆垮的西裝褲，無論就正式、吸睛度都不算及格，算是本屆奧斯卡男星的小NG；但不打領帶能不能兼顧造型？且看看英國演員里茲阿邁德（Riz Ahmed）穿上了Prada黑西裝，但西裝特色就是在領片處拼接上粉紅色的超誇張襯衫領片，一次滿足正裝、亮點兩種需求，同時展現本人高衣Q，值得男性參考筆記。

曾因Netflix《毒梟》走紅的智利裔美國男演員Pedro Pascal雖然也穿上西裝，但未繫領帶或蝶型領結，身上僅黑白二色無任何配飾，加上略嫌鬆垮的西裝褲，無論就正式度、吸睛度都不算及格。
曾因Netflix《毒梟》走紅的智利裔美國男演員Pedro Pascal雖然也穿上西裝，但未繫領帶或蝶型領結，身上僅黑白二色無任何配飾，加上略嫌鬆垮的西裝褲，無論就正式度、吸睛度都不算及格。
愛爾蘭男演員柯林法洛與13歲的兒子亨利Henry一同走紅毯，父子一同穿上黑色燕尾服，除了大秀父子情深，也讓人期待「星二代」亨利不久的未來能繼承衣缽。圖／翻攝自 IG＠rtelifestyle
愛爾蘭男演員柯林法洛與13歲的兒子亨利Henry一同走紅毯，父子一同穿上黑色燕尾服，除了大秀父子情深，也讓人期待「星二代」亨利不久的未來能繼承衣缽。圖／翻攝自 IG＠rtelifestyle
愛爾蘭男演員Paul Mescal身穿GUCCI出席本屆奧斯卡，同時領片上的紅玫瑰更是造型亮點，帥氣、別出心裁且討喜。圖／翻攝自 IG@nystyles
愛爾蘭男演員Paul Mescal身穿GUCCI出席本屆奧斯卡，同時領片上的紅玫瑰更是造型亮點，帥氣、別出心裁且討喜。圖／翻攝自 IG@nystyles
第95屆奧斯卡金像獎中，包含柯林法洛、愛爾蘭男演員Paul Mescal、奧斯汀巴特勒（Austin Butler）都盛裝出席本次典禮。圖／翻攝自 IG＠rtelifestyle、nystyles（合成圖）
第95屆奧斯卡金像獎中，包含柯林法洛、愛爾蘭男演員Paul Mescal、奧斯汀巴特勒（Austin Butler）都盛裝出席本次典禮。圖／翻攝自 IG＠rtelifestyle、nystyles（合成圖）
入圍本屆最佳男主角的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）身穿Saint Laurent的雙排扣燕尾服西裝，給人幾分詹姆士迪恩（James Dean）的不羈浪子味。圖／翻攝自 IG@nystyles
入圍本屆最佳男主角的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）身穿Saint Laurent的雙排扣燕尾服西裝，給人幾分詹姆士迪恩（James Dean）的不羈浪子味。圖／翻攝自 IG@nystyles

西裝 愛爾蘭 英國

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