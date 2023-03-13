第95屆奧斯卡金像獎4帥1NG 柯林法洛父子同台曬溫馨

第95屆奧斯卡金像獎刻正舉行，包含英國、美國、愛爾蘭等多位入圍男星皆出席盛會，宛如一套西裝與紅毯的品味教科典範。

被《紐約時報》形容為「穿得像一朵玫瑰」的愛爾蘭男演員Paul Mescal曾獲英國電視學院獎最佳男主角獎，身穿GUCCI訂製西裝的他，選擇以白西裝、白襯衫、黑領結、直筒黑長褲為組合，並在西裝領片「別」上一朵紅玫瑰，搶眼但不浮誇；以電影《貓王艾維斯》（Elvis）入圍本屆最佳男主角的Austin Butler則身穿Saint Laurent的雙排扣燕尾服西裝，單邊耳環、一頭捲髮的他，不大像他演出的「貓王」、反給人幾分詹姆士迪恩的不羈浪子味。

與Austin Butler同樣入圍最佳男主角、演出《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的愛爾蘭男演員柯林法洛（Colin Farrell）與13歲的兒子亨利Henry一同走紅毯，父子一同穿上黑色燕尾服，除了在紅毯前兩人互相High Five擊掌展現溫馨父子情，同時也讓人期待「星二代」亨利在不久的未來、也能繼承衣缽。