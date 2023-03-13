手機末碼有「0258」任一碼！王品夏慕尼「送龍蝦1隻」

白色情人節將至，王品針對旗下5個品牌，推出約會套餐優惠。平日消費2客套餐，且手機號碼尾碼符合0、2、5、8任一碼，「夏慕尼」招待波士頓龍蝦1隻。除此之外，「藝奇」招待和牛刺身佐櫻花漬，「初瓦」免費升級起司瀑布，品田牧場加碼金賞腰內豬排，「阪前和牛鐵板燒」則獻上日式手燒櫻花蝦仙貝。

即日起至3月31日期間，凡是手機號碼末碼為「0、2、5、8」任一碼，平日消費2客套餐，即贈價值1,200元的「波士頓龍蝦」1隻。活動期間還推出「浪漫雙人海陸極致盛宴」，內含prime等級帶骨紐約客牛排、北海道生食級干貝及海大蝦等餐點，每套2,880元。

即日起至4月16日，不分平假日至「藝奇和牛岩板燒日本料理」出示活動畫面，消費2客套餐即招待「「和牛刺身佐櫻花漬」1份，價值480元。至於「品田牧場」於白色情人節為「豬排飽腹日」，「厚切腰內豬排套餐」特價338元，現省50元。4月30日之前，至「品田牧場」享用炸豬排，不分平假日，出示王品瘋美食APP優惠券，消費2客套餐免費贈「金賞腰內豬排」1份（價值132元，優惠恕不併用）