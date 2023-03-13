星巴克連續13天抽「買一送一」！25週年數位體驗來了

為歡慶進入台灣市場25周年，星巴克宣布自3月15日起至3月27日連續13天，推出「YES!WE ARE HERE TOGETHER歡慶25週年數位體驗」活動。活動期間進入專屬網頁（https://reurl.cc/Q7XW19），一起完成數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，其中包括國人最愛的「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。

消費者3月14日就可以預領券，3月15日開始兌換，兌換期間為「獲券日+2天」，兌換時間為每天上午11點至晚上8點，最後兌換日期是3月29日。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。

本活動優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務、台積電系列門市，以及國道、高鐵站…等特定門市。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。