身份證字號有9、金色三麥啤酒免費喝！有幾個9、換幾杯

價值千萬的金色三麥精釀啤酒請你喝！連續兩年引起「現象級搶訂熱潮」的金色三麥「尋找三麥人」活動強勢回歸，今年特別由金色三麥集團創辦人葉榮發抽出2023年度三麥人幸運數字，即日起至4月16日，凡身份證字號、外籍人士統一證字號中有「9」，內用即可免費兌換350毫升精釀啤酒一杯，有幾個「9」、就換幾杯。

秉持「為歡聚而誕生」的品牌理念，金色三麥「尋找三麥人」活動邁入第三年，年年掀起熱議話題，全台吹起尋找三麥人旋風，活動累積已送出近20萬杯精釀啤酒、總價超過新台幣三千萬元。若以人手一杯計算，參與活動的三麥人可以坐滿9座台中洲際棒球場。