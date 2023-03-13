身份證字號有9、金色三麥啤酒免費喝！有幾個9、換幾杯
價值千萬的金色三麥精釀啤酒請你喝！連續兩年引起「現象級搶訂熱潮」的金色三麥「尋找三麥人」活動強勢回歸，今年特別由金色三麥集團創辦人葉榮發抽出2023年度三麥人幸運數字，即日起至4月16日，凡身份證字號、外籍人士統一證字號中有「9」，內用即可免費兌換350毫升精釀啤酒一杯，有幾個「9」、就換幾杯。
秉持「為歡聚而誕生」的品牌理念，金色三麥「尋找三麥人」活動邁入第三年，年年掀起熱議話題，全台吹起尋找三麥人旋風，活動累積已送出近20萬杯精釀啤酒、總價超過新台幣三千萬元。若以人手一杯計算，參與活動的三麥人可以坐滿9座台中洲際棒球場。
三、四月正逢世界棒球經典賽、NBA例行賽等多種人氣運動賽事熱播，網路票選運動啤酒餐廳冠軍「金色三麥」是體育迷的觀賽首選，期間限定的「尋找三麥人」活動，讓運動迷能無死角欣賞精彩直播賽事，還能憑證免費兌換啤酒助興，緊張刺激的觀賽氣氛嗨到爆。
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