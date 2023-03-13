快訊

博客來史上最低書價折扣 出版社震驚「魔鬼藏在這裡」

邱太三證實：金門二膽上兵在大陸 對岸透過管道告知

身份證字號有9、金色三麥啤酒免費喝！有幾個9、換幾杯

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
即日起至4月16日，身份證字號有幾個「9」，內用就能免費兌換幾杯350毫升啤酒。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
即日起至4月16日，身份證字號有幾個「9」，內用就能免費兌換幾杯350毫升啤酒。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

價值千萬的金色三麥精釀啤酒請你喝！連續兩年引起「現象級搶訂熱潮」的金色三麥「尋找三麥人」活動強勢回歸，今年特別由金色三麥集團創辦人葉榮發抽出2023年度三麥人幸運數字，即日起至4月16日，凡身份證字號、外籍人士統一證字號中有「9」，內用即可免費兌換350毫升精釀啤酒一杯，有幾個「9」、就換幾杯。

秉持「為歡聚而誕生」的品牌理念，金色三麥「尋找三麥人」活動邁入第三年，年年掀起熱議話題，全台吹起尋找三麥人旋風，活動累積已送出近20萬杯精釀啤酒、總價超過新台幣三千萬元。若以人手一杯計算，參與活動的三麥人可以坐滿9座台中洲際棒球場。

三、四月正逢世界棒球經典賽、NBA例行賽等多種人氣運動賽事熱播，網路票選運動啤酒餐廳冠軍「金色三麥」是體育迷的觀賽首選，期間限定的「尋找三麥人」活動，讓運動迷能無死角欣賞精彩直播賽事，還能憑證免費兌換啤酒助興，緊張刺激的觀賽氣氛嗨到爆。

「尋找三麥人」活動今年特別由金色三麥集團創辦人葉榮發，抽出2023年度三麥人幸運數字「9」。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「尋找三麥人」活動今年特別由金色三麥集團創辦人葉榮發，抽出2023年度三麥人幸運數字「9」。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
今年金色三麥號召廣大粉絲以「9」會友，集結全台三麥人挑戰海量新紀錄。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
今年金色三麥號召廣大粉絲以「9」會友，集結全台三麥人挑戰海量新紀錄。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

運動 餐廳 台幣

延伸閱讀

謝謝中華隊！7-ELEVEN推一日限定「指定飲品買1送1」 滿額立折活動再延長1天

這裡買啤酒 抽2人同行日韓來回機票、刮RIMOWA旅行箱

經典賽／中華隊2連勝黃偉哲祭品文兌現 再許第三勝

水桶腰的原因找到了！營養師破解8大「容易腰粗食物」，啤酒、湯底囤腰肉殺手，8成女孩都愛吃的它也上榜

相關新聞

物價雖漲但少了「這類人」 現在來長灘島正是時候

擁有綿長的粉狀白色沙灘、湛藍海水、美麗日落的長灘島，一直是不少民眾出國度假的首選，相較於疫情前，陸客爆量的情況，長灘島遊...

超浮誇人氣網美下午茶 101草莓巨塔制霸春天草莓季

2016年從西門町崛起的視覺系浮誇網美甜點下午茶餐廳「Meat Up覓晌」，帶動相機手機先食的視覺系甜點風潮，更被甜點王國日本媒體評選為「台灣十大必訪打卡餐廳」。

紅磚古厝重生絕美咖啡館 當季旬食手工甜點伴美好食光

2020年底開幕的「微間素生Mi-Kan Studio」位於樹林、板橋交界處，鄰近樹林車站，是間很有溫度與態度的古厝咖啡，成為老屋咖啡控爭相朝聖的藝術下午茶空間。

豪華郵輪搶市 帶您眺望地中海小鎮、賞阿拉斯加冰河

看好國人對遊輪的喜愛，可樂旅遊2023年佈局長線遊輪市場，推全新遊輪體驗假期，有別於亞洲交通船的概念，將船上度假、岸上觀...

身份證字號有9、金色三麥啤酒免費喝！有幾個9、換幾杯

價值千萬的金色三麥精釀啤酒請你喝！連續兩年引起「現象級搶訂熱潮」的金色三麥「尋找三麥人」活動強勢回歸，今年特別由金色三麥...

到虹夕諾雅 享日式體貼

聯合報系有行旅將帶旅人到日本奢華度假飯店「星野集團」的台灣首間度假村，「虹夕諾雅 谷關」從硬體設施到餐食服務，不僅原汁原...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦