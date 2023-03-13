物價雖漲但少了「這類人」 現在來長灘島正是時候

擁有綿長的粉狀白色沙灘、湛藍海水、美麗日落的長灘島，一直是不少民眾出國度假的首選，相較於疫情前，陸客爆量的情況，長灘島遊客中，約七成是歐美觀光客或是菲律賓國民，兩成是韓國人、一成是台灣人。當地導遊直言，現在來長灘島正是時候，不僅氣侯怡人，遊客還沒有太多，還可以從事潛水、拖曳傘、電動腳踏車環島等，水陸活動兩相宜。

過去台灣旅客若想要去長灘島，往往都是先搭船到卡利博機場，再進行約兩個半小時的陸路移動，再到卡提克蘭港口搭船，旅程折騰下來，常常到長灘島已是晚上，甚至是凌晨，隨著菲律賓皇家航空去年12月開航直飛菲律賓卡提克蘭的航班後，路程從原本的兩個半小時，縮短為5分鐘，到長灘島顯得輕鬆許多。

當地導遊「大牛」表示，疫情前，長灘島確實遊客不少，其中有4成是陸客，後疫情時代，由於簽證申請限制多，因此目前島上陸客幾乎沒有，絕大多數都是歐美觀光客，也因為沒有陸客，因此現在島上的遊客不算太多，逛起來相當舒服。

受到全國物價通膨影響，長灘島也不例外，大牛表示，長灘島的物價約比疫情前上漲了兩、三成左右，不過由於對台灣人來講，菲律賓披索的匯率也變好了，一來一往抵銷下，其實差不多。

不過大牛也提醒，由於菲律賓從去年開始，取消20元紙鈔，改成銅板，但對菲律賓來講，付小費是很自然又平常的事情，不過僅限於給「紙鈔」，若是給硬幣，當地人會有被污辱的感覺，這也導致小費從去年開始，都是「50元」起跳。

大牛表示，現在來長灘島正是時候，除了可以品嘗到各國美食，例如比臉還大的漢堡、烤豬肋排、新鮮水果冰沙外，還可以體驗潛水、拖曳傘等水上活動。其中拖曳傘的體驗時間為亞洲最長、高度最高，體驗潛水也僅需70元美金。