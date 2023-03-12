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全家「超集棒」快閃感謝活動 氣泡水、保健品買1送1
感謝中華隊選手們努力拚戰，讓全台球迷凝聚在一起看見精彩比賽。全家便利商店宣布自3月13日10:00起至3月15日，於全家APP隨買跨店取推出「全家超集棒」快閃感謝活動，一系列飲品、保健品商品買1送1，還有多款組合優惠，讓大家週一打起精神再出發。
「全家超集棒」快閃感謝活動提供FamilyMart Collection小分子氣泡水系列買1送1優惠（每會員限購2組，限量2萬組）；3月13日10:00至3月14日則推出威德保健商品買1送1活動，品項包含威德保健飲品系列（金盞花葉黃素飲、蔬果酵素飲、馬卡勁能飲、膠原美妍飲、薑黃活力飲）、威德一日補給錠系列（好呵護、好給力、好輕鬆）、威德雙酵益生菌（每會員同系列限購2組，各限量1萬組）。
3月21日前還有多款飲品、熱狗、雪糕組合優惠，包括經典原味熱狗搭配RedBull系列5組395元，原萃日式綠茶、保力達畢兒綠茶氣泡飲、香吉士Rich果汁系列6入組合優惠最低7折起，另外還有Niseko系列雪派、SHAPETIME形動力真果實系列雪糕6入組優惠5.9折起。
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