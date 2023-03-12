謝謝中華隊！7-ELEVEN推一日限定「指定飲品買1送1」 滿額立折活動再延長1天

雖然晉級複賽夢碎，但這幾天全台灣球迷都為了中華隊再度熱血起來，即使結果不盡如人意依舊一起為中華隊在WBC世界棒球經典賽的努力喝采。7-ELEVEN與球迷們一起療傷，宣布門市於3月13日推出一日限定活動，CITY CAFE特大美式咖啡、CITY TEA春日莓好冰茶、春日莓好奶茶、CITY PEARL春日莓好氣泡珍珠同品項買1送1，以及CITY CAFE特大拿鐵買2送1，另還有麒麟一番搾500ml、Asahi生啤酒500ml、百威啤酒超值限量罐500ml、海尼根啤酒500ml、海尼根0.0零酒精330ml等啤酒同品項第2件半價優惠；此外，為感謝中華隊在預賽努力不懈的精神以及廣大球迷的加油支持，7-ELEVEN 「WBC三支付滿額立折優惠」活動再延長1天至3月13日23：59止，購買指定CITY飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品等商品，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3支付結帳，享每滿222元立折25元，滿888元立折125元（單筆最高可折250元）。

另外，OPEN POINT APP「行動隨時取」同步於3月13日祭出限定優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡買2送2（限5萬組）、CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1（限2萬組）、UCC無糖咖啡185g、紅牌速纖飲料330ml同品項買2送2（各限量2萬組）；foodomo外送平台則推出不限新/舊戶輸入專屬優惠碼「我挺中華」優惠碼，外送購買金額達該店家低消門檻，享運費0元優惠。（每帳號限使用1次，限量1,000組，限3月13日使用）

此外，為應援民眾觀賽需求，7-ELEVEN即日起至3月22日止取得愛爾達電視台授權，於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網Live直播WBC 2023世界棒球經典賽，包括八強賽、準決賽及冠軍賽。7-ELEVEN邀您一起結伴到門市零時差零距離同步感受現場的熱血沸騰，持續為喜愛的球隊加油打氣。