bb.q「半雞拼盤」一次吃2種口味！還能免費吃黃金雞柳

來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自3月13日起推出「半雞拼盤」，一次就可以品嚐到2種帶骨調味炸雞，另外還有「黃金雞柳（小份）」同步登場。為慶祝新品上市，除了合購現享83折之外，首週還有互動小遊戲，可以免費獲得「黃金雞柳（小）」，更添吃雞滿足感。

bb.q CHICKEN自3月13日起推出的「半雞拼盤」，嚴選4款人氣調味炸雞供消費者選擇其中2款，包括有蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉等品項，讓民眾自由搭配，每套388元，適合1～2人享用。同時bb.q也推出小份量的「黃金雞柳」，適合喜愛品嚐去骨炸雞的民眾，每組6條，售價199元。3月13日至3月31日期間，一次購買「半雞拼盤＋黃金雞柳（小）」，原價587元，合購優惠價487元，現省100元。