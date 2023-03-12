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bb.q「半雞拼盤」一次吃2種口味！還能免費吃黃金雞柳
來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自3月13日起推出「半雞拼盤」，一次就可以品嚐到2種帶骨調味炸雞，另外還有「黃金雞柳（小份）」同步登場。為慶祝新品上市，除了合購現享83折之外，首週還有互動小遊戲，可以免費獲得「黃金雞柳（小）」，更添吃雞滿足感。
bb.q CHICKEN自3月13日起推出的「半雞拼盤」，嚴選4款人氣調味炸雞供消費者選擇其中2款，包括有蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉等品項，讓民眾自由搭配，每套388元，適合1～2人享用。同時bb.q也推出小份量的「黃金雞柳」，適合喜愛品嚐去骨炸雞的民眾，每組6條，售價199元。3月13日至3月31日期間，一次購買「半雞拼盤＋黃金雞柳（小）」，原價587元，合購優惠價487元，現省100元。
除了合購優惠外，3月13日至3月19日期間，於每日17:00前至bb.q CHICKEN店內購買「半雞拼盤」與「黃金雞柳（小）」的組合，就可參加翻牌遊戲，翻中數字6，就可享組合價388元優惠，等於免費獲得黃金雞柳（小）1份。每日每店限量10名，共計23間分店共同舉辦（信義通化店除外），預計共送出1,600份。
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