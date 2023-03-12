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白蘆筍、螢烏賊入饌！「壽司芳」新料理 宛若春天花園

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
宛若花園一般的「螢光烏賊／油菜花／胡麻豆腐」。記者陳睿中／攝影
宛若花園一般的「螢光烏賊／油菜花／胡麻豆腐」。記者陳睿中／攝影

春回大地，不同的當季食材也接連登場。來自日本的星級壽司「壽司芳」本季延續創辦人「法魂日料」的理念，將白蘆筍、富山灣螢烏賊等食材加入菜單之中，推出4道全新的創意料理，同時也將視覺與味覺兼具的「牡丹蝦義式薄切」回歸登場，為餐桌迎來鮮明的春天氣息。

壽司芳本次的春季套餐，由台北駐店廚師長橋本和弘及團隊所設計，午餐採15或17道式，晚間套餐則採17或20道式。其中新登場的「白蘆筍／櫻花蝦／柚子乳霜」以風味醇厚的柚子乳霜為底，並將口感細緻的白蘆筍切片以花朵姿態呈現，突顯出鮮甜多汁的滋味，最後再灑上櫻花蝦提昇香氣，為套餐揭開序幕。

「生魚片／蕃茄澄清湯」選用金目鯛、鮪魚中腹與水針為主角，同時鋪上白蘆筍細絲增添時令感；搭配的蕃茄澄清湯用蒔蘿油、歐芹點綴，入口可嚐到日法交織的意象，最後還有寒作里3年辣椒醬所留下的成熟尾韻。至於同樣帶有法式風格的「星鰻魚／蕪菁／洛神花紫蘇汁」，採用多層次的結構，先以乳白色的蕪菁慕斯為底，再澆上豔紅的洛神紫蘇醬汁，最後堆疊起鮮甜的星鰻苗與魚子醬，勾勒出鮮明風味。

同樣為全新菜色的「螢光烏賊／油菜花／胡麻豆腐」，選用擁有「富山灣的寶石」美譽的螢光烏賊，搭配多種食用花卉及胡麻豆腐，兼具溫潤與清甜海味，彷彿一座春季花園；漾著剔透光彩的特製高湯凍，也營造出螢光烏賊悠遊大海中的想像空間。除此之外，套餐中也依照當日食材狀態，提供有小鯛魚握壽司、水章魚握壽司、鮪魚大腹握壽司、松葉蟹手捲等不同菜色。至於重新回歸的「牡丹蝦義式薄切」，延續將牡丹蝦以義式手法製成薄片，搭配上蝦醬冰淇淋與精緻食用花卉，一次滿足味蕾與相機。

壽司坊春季菜單採期間供應，其中午間套餐為3,500元（15道式）、5,500元（17道式）；晚間套餐為6,800元（15道式）、8,500元（17道式），預計限時販售至6月底。

作為結尾的「開心果冰淇淋／咖啡蛋白霜」。記者陳睿中／攝影
作為結尾的「開心果冰淇淋／咖啡蛋白霜」。記者陳睿中／攝影
水章魚握壽司。記者陳睿中／攝影
水章魚握壽司。記者陳睿中／攝影
鮪魚大腹握壽司。記者陳睿中／攝影
鮪魚大腹握壽司。記者陳睿中／攝影
「生魚片／蕃茄澄清湯」為壽司芳本季的新菜色。記者陳睿中／攝影
「生魚片／蕃茄澄清湯」為壽司芳本季的新菜色。記者陳睿中／攝影
鰹魚握壽司。記者陳睿中／攝影
鰹魚握壽司。記者陳睿中／攝影
尖梭魚棒壽司。記者陳睿中／攝影
尖梭魚棒壽司。記者陳睿中／攝影
新推出的「白蘆筍／櫻花蝦／柚子乳霜」。記者陳睿中／攝影
新推出的「白蘆筍／櫻花蝦／柚子乳霜」。記者陳睿中／攝影
馬糞海膽軍艦。記者陳睿中／攝影
馬糞海膽軍艦。記者陳睿中／攝影
新登場的「星鰻魚／蕪菁／洛神花紫蘇汁」。記者陳睿中／攝影
新登場的「星鰻魚／蕪菁／洛神花紫蘇汁」。記者陳睿中／攝影
小鯛魚握壽司。記者陳睿中／攝影
小鯛魚握壽司。記者陳睿中／攝影
松葉蟹手捲。記者陳睿中／攝影
松葉蟹手捲。記者陳睿中／攝影
重新回歸的「牡丹蝦義式薄切」。記者陳睿中／攝影
重新回歸的「牡丹蝦義式薄切」。記者陳睿中／攝影
鮪魚捲。記者陳睿中／攝影
鮪魚捲。記者陳睿中／攝影

壽司 烏賊

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