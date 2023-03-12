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「KOKUYO Ｘ SOU．SOU」聯名文具 為桌面換上春天風景
文具迷又有新鮮貨可入手。誠品書店推出日本百年文具品牌「KOKUYO」與京都人氣設計品牌「SOU．SOU」聯名打造的一系列顏值與實用度兼具的文具，亮色系的印花圖騰充滿了春天的活潑與朝氣。
KOKUYO與SOU．SOU聯名系列文具，推出經典的「微笑」、「十數水玉」共4種紋樣，搭配發售超過60年、適於戶外書寫且便於攜帶的硬質封面筆記本測量野帳、0.5mm粗細適中滑順好寫的黑色水性筆，以及能夠自由變換3種大小的多功能文具收納袋等共28個全新品項，讓你的桌面風景與隨身文具煥然一新。
隨著誠品展開生日慶，誠品生活南西4F Event Space即日起至3/15聯合台北插畫藝術節推出兼具「玄物市集」的「玄學原作畫展」，像是融入新舊傳統風貌的「伊森楊太郎」帶來罕見台派浮世繪，或是擅長將造型圖騰化的「尼姑庵」、具有東西文化風貌的「胡瑜」等逾15位插畫家分享創作，現場還有Q版符咒貼紙等特色商品。
誠品生活南西緊接著3/29-4/12由韓國人氣插畫one one zero seven原地接棒，療癒可愛的主人翁狗狗Gongchil、Gongsil首次登台，活動期間還會展售台灣獨有的聯名限定商品。
另有一系列生日優惠，即日起至3/30於全台誠品書店單筆消費滿1,500元，即贈Giloo紀實影音30天觀影體驗券一張（數量有限，贈完為止）；誠品生活時光限定店土城青福店，3/17-4/5推出全店書籍單本8.5折，雙書7.9折。
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