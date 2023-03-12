快訊

經典賽／晚接午賽程被罵爆 悍創曝「原本賽程」：已盡力與MLB協調

經典賽／張育成「軍階」直升 餅總認證：目前台灣最好打者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回收時尚女王凱特布蘭琪 重穿舊衣登紅毯救地球真女神

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
凱特布蘭琪以曝光過的路易威登珍珠碧璽項鍊重新演繹去年曝光過的Alexandre Vauthier西裝出席《時代》雜誌晚宴。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪以曝光過的路易威登珍珠碧璽項鍊重新演繹去年曝光過的Alexandre Vauthier西裝出席《時代》雜誌晚宴。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1

台灣時間明（3月13）晨即將登場的奧斯卡頒獎典禮，最佳女角預料將會是《塔爾》（TÁR）的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）和《媽的多重宇宙》楊紫瓊的對決。凱特有威尼斯影展、金球獎與英國電影學院獎加持，楊紫瓊則有金球獎與美國演員工會獎認證。場外紅毯上的華服珠寶預計也會是較勁重點。身為紅毯資優生的凱特布蘭琪，近期曝光更以「舊衣回收」穿搭的方式實踐環保，獲得網友一片好評；明天登上奧斯卡紅毯，大家期待精靈女王重現哪一套印象深刻的設計呢？

事實上，長期為凱特打理造型的好萊塢星級造型師Elizabeth Stewart，也是巨星茱莉亞羅勃茲、仙氣女神亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、蓋兒加朵（Gal Gadot）等紅毯資優生的幕後推手。她特地在IG解釋，為何僅僅是讓明星重複穿著已經亮相過的衣服，就可以做環保？這不是每個人日常生活每天都在做的事嗎？原來，明星在選定衣服曝光前，會有一個「試穿」（fitting）日，造型師的工作就是跟各大品牌調度來一件全世界獨一無二、絕無僅有的一件衣服、鞋子、配件、珠寶... 從世界各地搭飛機來的上百雙鞋子和數十套禮服，讓明星在緊湊的行程中先試穿選定服裝，因此所積累的碳足跡是非常可觀的。

今年從1月11日的金球獎頒獎典禮開始，凱特就穿了上周才在棕櫚泉泉電影節曝光過的2009秋冬亞曼尼高級訂製連身衣。2月初在倫敦的影評人獎頒獎典禮上，她以路易威登的高級珠寶重新演繹2019年曝光過的Alexander McQueen藍色抓皺長袖禮服，接著2月17日的奧斯卡入圍者午宴，她則是回收了亮相過的一套先黃色浪凡（LANVIN）西裝禮服；三天後女王登上英國電影學院獎BAFTA頒獎典禮，則是以一條路易威登的碧璽珍珠項鍊為2015年的奧斯卡紅毯戰袍、Martin Margiela黑色禮服賦予全新的樣貌。接著柏林紅毯則是重穿了2018年坎城紅毯穿過的紀梵希（GIVENCHY）漸層彩虹禮服。

2月27日，凱特布蘭琪出席美國演員工會獎（SAG Award）黑色蕾絲魚尾禮服，上面的蕾絲是設計師從2014金球獎、2018年坎城紅毯的亞曼尼高級訂製服上拆下來重新縫製的，美得無懈可擊！上周3月5日出席出席獨立精神獎頒獎典禮的褲裝，也是2018年坎城亮相過的LOEWE；兩天後她穿著去年曝光過的Alexandre Vauthier西裝，搭配上週在BAFTA亮相過的路易威登珍珠項鍊，再次驚艷《時代》雜誌晚宴。前兩天主持第一屆「綠地毯獎」更請來Valentino以過季和庫存布料打造綠色西裝。這麼積極投入減碳救地球的凱特布蘭琪，不是女神是什麼！

凱特布蘭琪出席2023年美國演員工會獎的黑色蕾絲魚尾禮服，蕾絲是2014金球獎、2018年坎城紅毯的亞曼尼高級訂製服上拆下來重新縫製的。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪出席2023年美國演員工會獎的黑色蕾絲魚尾禮服，蕾絲是2014金球獎、2018年坎城紅毯的亞曼尼高級訂製服上拆下來重新縫製的。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪穿2月2019年曝光過的Alexander McQueen藍色抓皺長袖禮服出席2023年初的倫敦的影評人獎頒獎典禮。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪穿2月2019年曝光過的Alexander McQueen藍色抓皺長袖禮服出席2023年初的倫敦的影評人獎頒獎典禮。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪上周3月5日出席出席獨立精神獎頒獎典禮，穿2018年坎城亮相過的LOEWE褲裝。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪上周3月5日出席出席獨立精神獎頒獎典禮，穿2018年坎城亮相過的LOEWE褲裝。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪穿Valentino以過季的庫存布料製作的西裝主持綠地毯頒獎典禮。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪穿Valentino以過季的庫存布料製作的西裝主持綠地毯頒獎典禮。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪以2018年坎城紅毯穿過的紀梵希（GIVENCHY）漸層彩虹禮服登上2023柏林影展紅毯。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪以2018年坎城紅毯穿過的紀梵希（GIVENCHY）漸層彩虹禮服登上2023柏林影展紅毯。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪以曝光過的路易威登珍珠碧璽項鍊重新演繹去年曝光過的Alexandre Vauthier西裝出席《時代》雜誌晚宴。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪以曝光過的路易威登珍珠碧璽項鍊重新演繹去年曝光過的Alexandre Vauthier西裝出席《時代》雜誌晚宴。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪亮相過的一套先黃色浪凡（LANVIN）西裝禮服出席奧斯卡入圍者午宴。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1
凱特布蘭琪亮相過的一套先黃色浪凡（LANVIN）西裝禮服出席奧斯卡入圍者午宴。圖／摘自IG ＠elizabethstewart1

珠寶 奧斯卡 凱特布蘭琪

延伸閱讀

凱特布蘭琪狂掃影后獎 「TÁR塔爾」將登上超大巨幕

梅根不甘當「老2」 註定跟凱特不和？

查爾斯已經邀請哈利出席加冕典禮 威廉、凱特氣炸？

叔叔嬸嬸怎麼了？傳威廉與凱特的孩子也討厭哈利梅根夫婦

相關新聞

觸摸音樂的地圖 從點字樂譜客觀理解樂曲

對明眼人來說，文字與樂譜是兩種不同的符號，但對視障者而言，點字與點字樂譜雖有所不同，卻都是以符號的方式呈現。

「KOKUYO Ｘ SOU．SOU」聯名文具 為桌面換上春天風景

文具迷又有新鮮貨可入手。誠品書店推出日本百年文具品牌「KOKUYO」與京都人氣設計品牌「SOU．SOU」聯名打造的一系列...

回收時尚女王凱特布蘭琪 重穿舊衣登紅毯救地球真女神

台灣時間明（3月13）晨即將登場的奧斯卡頒獎典禮，最佳女角預料將會是《塔爾》（TÁR）的凱特布蘭琪（Cate Blanc...

日本展啟動 中壢SOGO和風節、台中大遠百首推北海道展

春天季節，百貨陸續展開最受台灣消費者歡迎的日本和風節，中壢SOGO以日本春天最具代表性的櫻花為主題，即日起至3/19推出...

酸甜果香！杏桃「櫻桃鮮奶油鬆餅、櫻桃奶茶」上桌

繼冬天的草莓季之後，「杏桃鬆餅屋」以「櫻桃」為主題，結合北海道鮮奶油，全新推出「櫻桃北海道鮮奶油厚鬆餅、薄鬆餅」，還有「...

未完待續的三幕劇——鋼琴家范德騰與許哲誠的創作火花

看到一個中年老外牽手一位年輕盲人總會令人納悶，我可以從別人的臉上看到疑惑：他們是什麼關係？那位老外是牧師嗎？或者他們是養父子？事實上我們是不尋常的一對。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦