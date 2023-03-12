回收時尚女王凱特布蘭琪 重穿舊衣登紅毯救地球真女神

台灣時間明（3月13）晨即將登場的奧斯卡頒獎典禮，最佳女角預料將會是《塔爾》（TÁR）的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）和《媽的多重宇宙》楊紫瓊的對決。凱特有威尼斯影展、金球獎與英國電影學院獎加持，楊紫瓊則有金球獎與美國演員工會獎認證。場外紅毯上的華服珠寶預計也會是較勁重點。身為紅毯資優生的凱特布蘭琪，近期曝光更以「舊衣回收」穿搭的方式實踐環保，獲得網友一片好評；明天登上奧斯卡紅毯，大家期待精靈女王重現哪一套印象深刻的設計呢？

事實上，長期為凱特打理造型的好萊塢星級造型師Elizabeth Stewart，也是巨星茱莉亞羅勃茲、仙氣女神亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、蓋兒加朵（Gal Gadot）等紅毯資優生的幕後推手。她特地在IG解釋，為何僅僅是讓明星重複穿著已經亮相過的衣服，就可以做環保？這不是每個人日常生活每天都在做的事嗎？原來，明星在選定衣服曝光前，會有一個「試穿」（fitting）日，造型師的工作就是跟各大品牌調度來一件全世界獨一無二、絕無僅有的一件衣服、鞋子、配件、珠寶... 從世界各地搭飛機來的上百雙鞋子和數十套禮服，讓明星在緊湊的行程中先試穿選定服裝，因此所積累的碳足跡是非常可觀的。

今年從1月11日的金球獎頒獎典禮開始，凱特就穿了上周才在棕櫚泉泉電影節曝光過的2009秋冬亞曼尼高級訂製連身衣。2月初在倫敦的影評人獎頒獎典禮上，她以路易威登的高級珠寶重新演繹2019年曝光過的Alexander McQueen藍色抓皺長袖禮服，接著2月17日的奧斯卡入圍者午宴，她則是回收了亮相過的一套先黃色浪凡（LANVIN）西裝禮服；三天後女王登上英國電影學院獎BAFTA頒獎典禮，則是以一條路易威登的碧璽珍珠項鍊為2015年的奧斯卡紅毯戰袍、Martin Margiela黑色禮服賦予全新的樣貌。接著柏林紅毯則是重穿了2018年坎城紅毯穿過的紀梵希（GIVENCHY）漸層彩虹禮服。