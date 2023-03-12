日本展啟動 中壢SOGO和風節、台中大遠百首推北海道展

春天季節，百貨陸續展開最受台灣消費者歡迎的日本和風節，中壢SOGO以日本春天最具代表性的櫻花為主題，即日起至3/19推出「春櫻和風節」。台中大遠百則有「北海道物產展」初登場，即日起至3/21展開。

中壢SOGO指出，春櫻和風節就是讓消費者不用出國，就可以輕鬆品嚐各種日本美食，且全館消費2,000元，還有機會抽中台北桃園-日本九州福岡單人經濟艙來回機票，SOGO APP線上扣250點，即可兌換100元電子購物金。

中壢SOGO為了符合「春櫻和風節」主題，在一樓廣場特別打造符合春天意象的櫻花與鳥居場景。各式日本美食包括牛嶋和牛本鋪炸肉餅、古賀一郎炸物、卷卷烘焙銅鑼燒之外，還有熊TACO的章魚燒、青森海鮮食堂等受歡迎的美食。

甜點類則有武藏野和菓子乳酪蛋糕、ROYCE生巧克力、福砂屋長崎蛋糕、藤八郎的蕨餅與糰子、妹妹今川燒等。另有黑醋屋黑醋、惠川的北海道水產品、名門酒會的日本酒、臺灣御飯的新潟物產、中琉物產的沖繩物產，大石茶房的日本茶，茶壺、鐵器、西陣織、日本雜貨、碗瓷等，讓愛好日系好物的民眾方便補貨。