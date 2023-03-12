三菱電機「氣場大師」空調升級大容量、易清機種 旗艦款空氣清淨除濕機有AI更聰明

瞄準民眾對居家空氣品質與舒適度的要求，三菱電機宣步推出年度新品系列，以全新「氣場大師」概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境。

其中「靜音大師」家用變頻空調家用頂規旗艦款GT系列、耐用經典款HT系列將於3月追加大容量10kW機種，可適用於約14～17坪大坪數空間，另可加裝Plasma Quad Connect高效電漿淨化裝置提升病毒、細菌、過敏原等有害物質的抑制效果。另外，頂規旗艦款GT系列更搭載「Easy Clean易拆易清設計」，以及獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，可輕鬆拆清維護，節能省電又能維持高效運轉。

家電方面則預計4月上市旗艦款新品「25公升智慧變頻空氣清淨除濕機」，除維持原系列的強力三重除溼系統外，全新搭載HEPA及活性碳濾網，有效抑制並去除空氣中懸浮的病毒達99%、PM2.5達99.9%，空氣潔淨效率CASR達3.8cmm，兼具空氣清淨、除濕與除臭「三效合一」多重功能，再加上智慧變頻與AI智慧偵測系統設計，搭配獨家「智慧側板」開啟或關閉導流進氣方向，更可偵測環境需求自動切換為空清運轉、除濕運轉或空清除濕同時運轉3種最佳運轉模式。