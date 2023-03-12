快訊

獨／軍校生動員後的軍事任務 國防部：立即授軍階參戰

經典賽／創造多個感動經典時刻 球迷請為中華隊及自己喝采

經典賽／打線急凍遭古巴擊垮 中華隊搭不上東京專機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美式餐廳推卡士達創新吃法 完成指定任務享調飲半價

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
TGI FRIDAYS獨創法士達料理，讓饕客可自由搭配享用專屬美味。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS獨創法士達料理，讓饕客可自由搭配享用專屬美味。圖／開展餐飲集團提供。

美式餐廳TGI FRIDAYS今年春季以法士達料理為核心，推出新品「法式感官樂園」，結合各式經典異國料理元素，打造出獨創法士達料理。即日起至4月17日新品上市期間，點法士達品項不但可體驗「法式五感任務」，上傳Instagram限時動態，可再獲得新品非酒精調飲半價優惠。

主打「五感體驗」的新品「法式感官樂園」，巧妙取用法士達吃法多元的特性，引導顧客在入座享用法士達餐點時，可放大感官，從「聽」開啟品味美食之旅；上餐時可聽見醬料淋在加熱鐵盤上滋滋作響的聲音，接著聞到餐點撲鼻的香氣，再拿起烘熱鬆軟的餅皮或新英格蘭麵包動手搭配…一直到到入口品嚐，達到探索五感的體驗。

開胃菜以「蹦蹦跳跳炸蝦」展開，金黃酥脆的炸蝦起鍋後裹上特製蹦蹦甜辣醬，撒上清爽的墨西哥芒果辣醬，入口帶點薄荷清香，解膩又開胃。「蹦跳炸蝦法士達」將裹滿特製蹦蹦甜辣醬的酥脆炸蝦，撒上墨西哥芒果辣醬，搭配烘熱的麵粉餅皮。

「坦都里烤雞法士達」特別搭配烘熱的皮塔餅、異國風味十足的印度奶油咖哩醬及蒜味炭烤雞肉，完美呈現坦都里烤雞的風貌。「費城起司牛肉法士達」將翻炒至熟度適中的牛肉與起司天使醬巧妙混合，配上烤熱的經典新英格蘭麵包。

「田納西雙拼法士達」將炭烤沙朗牛排及雞肉，均勻撒上紐奧良香料，再淋上獨創田納西火焰辣醬，並搭配烘熱的麵粉餅皮。所有法士達餐點皆含茉莉香米飯、烤洋蔥、青紅椒一起放置在加熱的鐵板熱騰騰上桌，配盤皆附墨西哥辣椒片、酸乳酪及墨西哥蕃茄辣醬。

TGI FRIDAYS創造獨有的法士達料理，讓喜愛美墨料理的饕客大飽口福。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS創造獨有的法士達料理，讓喜愛美墨料理的饕客大飽口福。圖／開展餐飲集團提供。
獨創「五感」法士達料理，只在TGI FRIDAYS吃得到。圖／開展餐飲集團提供。
獨創「五感」法士達料理，只在TGI FRIDAYS吃得到。圖／開展餐飲集團提供。
新品上市期間，點法士達品項可體驗「法式五感任務」，上傳限時動態再享優惠。圖／開展餐飲集團提供。
新品上市期間，點法士達品項可體驗「法式五感任務」，上傳限時動態再享優惠。圖／開展餐飲集團提供。

起司

延伸閱讀

經典賽／國聯防禦率王單局爆 墨西哥延長10局不敵哥倫比亞

經典運彩／哥倫比亞仍先攻力拚咬住比分 對墨西哥推受讓過關

這兩日買1送1！丹堤咖啡新推「草莓季4飲品2甜點」，加碼全系列飲品買一送一

桃園／公園旁的美味甜點店 往往法式甜點店ong-ong Pâtisserie

相關新聞

跳脫「怪怪少女」印象 Christina Ricci談30年演員生涯中的成功之道

本月BAZAAR雜誌邀請到1991年版《阿達一族》的「星期三」Christina Ricci(克莉絲汀娜·蕾奇)，時隔近三十年她再出演，成為「自己的老師」，兩代星期三的同台飆戲令觀眾欲罷不能，但「星期三」曾經是她身上沉重的標籤，太過強烈的角色特徵，讓她的戲路曾一度無法擺脫陰沉或搞怪路線。

酸甜果香！杏桃「櫻桃鮮奶油鬆餅、櫻桃奶茶」上桌

繼冬天的草莓季之後，「杏桃鬆餅屋」以「櫻桃」為主題，結合北海道鮮奶油，全新推出「櫻桃北海道鮮奶油厚鬆餅、薄鬆餅」，還有「...

三菱電機「氣場大師」空調升級大容量、易清機種 旗艦款空氣清淨除濕機有AI更聰明

瞄準民眾對居家空氣品質與舒適度的要求，三菱電機宣步推出年度新品系列，以全新「氣場大師」概念，透過全系列產品線打造「一淨、...

美式餐廳推卡士達創新吃法 完成指定任務享調飲半價

美式餐廳TGI FRIDAYS今年春季以法士達料理為核心，推出新品「法式感官樂園」，結合各式經典異國料理元素，打造出獨創...

「NOKE」4月下旬大直亮相 首發品牌、旗艦店型再揭曉

ATT e Life大直店將在今年5月7日退場，在這之前，大直商圈迎來全新商場，NOKE忠泰樂生活全館101個單位已近滿...

adidas聯名款、The North Face出手 探索野外也能穿出自我風格

就算是大家都在瘋戶外踏青，但裝備絕不能輸人，「好佳哉」adidas與National Geographic國家地理聯名款，以及The North Face的拉力越野系列，都能幫助我們即便在野外，也能穿出個人風格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦