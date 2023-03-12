美式餐廳推卡士達創新吃法 完成指定任務享調飲半價

美式餐廳TGI FRIDAYS今年春季以法士達料理為核心，推出新品「法式感官樂園」，結合各式經典異國料理元素，打造出獨創法士達料理。即日起至4月17日新品上市期間，點法士達品項不但可體驗「法式五感任務」，上傳Instagram限時動態，可再獲得新品非酒精調飲半價優惠。

主打「五感體驗」的新品「法式感官樂園」，巧妙取用法士達吃法多元的特性，引導顧客在入座享用法士達餐點時，可放大感官，從「聽」開啟品味美食之旅；上餐時可聽見醬料淋在加熱鐵盤上滋滋作響的聲音，接著聞到餐點撲鼻的香氣，再拿起烘熱鬆軟的餅皮或新英格蘭麵包動手搭配…一直到到入口品嚐，達到探索五感的體驗。

開胃菜以「蹦蹦跳跳炸蝦」展開，金黃酥脆的炸蝦起鍋後裹上特製蹦蹦甜辣醬，撒上清爽的墨西哥芒果辣醬，入口帶點薄荷清香，解膩又開胃。「蹦跳炸蝦法士達」將裹滿特製蹦蹦甜辣醬的酥脆炸蝦，撒上墨西哥芒果辣醬，搭配烘熱的麵粉餅皮。

「坦都里烤雞法士達」特別搭配烘熱的皮塔餅、異國風味十足的印度奶油咖哩醬及蒜味炭烤雞肉，完美呈現坦都里烤雞的風貌。「費城起司牛肉法士達」將翻炒至熟度適中的牛肉與起司天使醬巧妙混合，配上烤熱的經典新英格蘭麵包。