「NOKE」4月下旬大直亮相 首發品牌、旗艦店型再揭曉

ATT e Life大直店將在今年5月7日退場，在這之前，大直商圈迎來全新商場，NOKE忠泰樂生活全館101個單位已近滿租，預計將在4月下旬試營運與大眾見面。NOKE以「大型選品店」概念，除了有多家首發餐飲、大型溜冰場、TSUTAYA BOOKSTORE之外，另集結風格選品、設計師服飾、香氛品牌，台灣設計師品牌「APUJAN」也將在這設立台灣第一個正式專櫃。

繼先前曝光首波品牌陣容後，NOKE忠泰樂生活再公布進駐品牌，「La Maison SCLOUD」以巴黎左岸前衛風尚為場域主題，集結新銳潮流品牌與精品，提供國內新銳設計師服飾品牌的展售平台空間，建構出風格獨特的「永續時尚生活選品店」。

來自義大利香氛品牌「CULTI MILANO」全台首間專門店，打造義式空間美學，將家具設計與氣味的感官予以連結，隱然於私密家居空間，傳遞義式感受。

近年主攻中高端女裝市場的比其集團，首度打造複合進口選品「belonging SELECT」囊括uncrave、être cécile、Modern Weaving、VASIC、FABIO RUSCONI等歐、美、日品牌，提供「一站式經典選品」，讓單品之間互相搭配出屬於自己的風格。

Arkive Studio以時下流行的中性潮流風格，引進日本潮流服飾品牌「Visvim」和韓國新銳品牌「AJOBYAJO」等，以及部份歐洲、英國品牌，打造獨特風格的時尚精品店。

品牌旗艦專門店除了「APUJAN」首度在台設立正式專櫃外，「me ISSEY MIYAKE」，也將在NOKE以開出旗艦店規格，由御用得獎設計師 Hisaaki Hirawata將美術館的概念融入於門店設計，帶來全新逛店體驗。

「肯夢AVEDA 3rd Place」環境設計以自然界的漣漪為核心，除了提供美髮服務外，更增加美手美足服務，透過手部、肩頸頭部按摩和獨特花植純香，傳遞讓心靈沉靜的能量。

「2020EYEhaus」精品眼鏡選品店，以全新概念及空間氛圍打造忠泰旗艦店，首次採用圓弧空間設計搭配木質調，加上玻璃通透感，營造舒適的選鏡體驗。

期間限定店走潮流鞋履快閃店、洛杉磯鞋履品牌「ARTICLE NO.」、英倫雨靴品牌「HUNTER」。呼應NOKE的極光冰場、SSTC雪訓中心、The Upper House高爾夫主題虛擬運動場館帶來的客群，時尚運動品牌包括複合式運動精品「ASPORT」、「SPORT b.」男女裝旗艦店、瑞典設計師品牌「J. LINDEBERG」。