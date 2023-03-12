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adidas聯名款、The North Face出手 探索野外也能穿出自我風格

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas TERREX x National Geographic國家地理系列防水衝鋒外套，7,800元。圖／adidas提供
adidas TERREX x National Geographic國家地理系列防水衝鋒外套，7,800元。圖／adidas提供

就算是大家都在瘋戶外踏青，但裝備絕不能輸人，「好佳哉」adidas與National Geographic國家地理聯名款，以及The North Face的拉力越野系列，都能幫助我們即便在野外，也能穿出個人風格。

adidas旗下的TERREX系列一直專注於戶外越野領域，今年更首度與National Geographic「國家地理」合作，將鏡頭下的自然景色及探險精神帶入多款戶外機能服飾。系列中的RAIN.RDY防水衝鋒外套就選用經典鮮黃拼接深藍岩層視覺，搭配最有代表性的黃色邊框標誌，來呼應National Geographic的Logo。這款衝鋒外套搭載RAIN.RDY防水技術，縫線處更使用防水膠條，提供百分百的防水及防雪功能。細節處更為戶外玩家著想，有兼具登山背帶的口袋、易收納的防風帽，更有可調節的袖口；背後反光線條設計，則為夜間行走時增加安全性。還推出適合戶外冒險的越野鞋履TERREX Swift R3 GORE-TEX，鞋面帶有自然俯視的地球印花，且GORE-TEX內襯設計具備防水性能、搭配Continental™馬牌橡膠大底，帶來抓地穩定性。

The North Face Trailwear機能防風外套，4,380元。圖／The North Face提供
The North Face Trailwear機能防風外套，4,380元。圖／The North Face提供

另外，戶外機能裝備王者的The North Face也不輸人，全新拉力越野系列將大自然微縮至印花圖案中，並選用色彩分明的大膽配色組合。像是機能防風外套，就以自然原色為靈感拼接撞色，加上右袖臂上的TRAILWEAR轉印圖案；採取高性能防撕裂WindWall™防風衣料製成，帶來透氣耐磨的保護。同時，還提供了採用High-Rebound EVA高回彈發泡中底，以及適合台灣消費者寬楦設計的VECTIV ENDURIS鞋，提升穩定性，增強緩震效果，即使進行長途越野，依然舒適合腳。

adidas TERREX Swift R3 GORE-TEX越野跑鞋，5,990元。圖／adidas提供
adidas TERREX Swift R3 GORE-TEX越野跑鞋，5,990元。圖／adidas提供

The North Face男款螢光黃拼接VECTIV中底抓地野跑鞋，5,880元。圖／The North Face提供
The North Face男款螢光黃拼接VECTIV中底抓地野跑鞋，5,880元。圖／The North Face提供

越野 adidas

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