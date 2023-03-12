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LV、DIOR都搶著合作！擁有驚人美貌的正妹運動員追起來

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Rayssa Leal出席巴黎時裝周，受邀欣賞路易威登大秀，與女裝藝術總監Nicolas Ghesquière合影。圖／摘自IG @rayssalealsk8
Rayssa Leal出席巴黎時裝周，受邀欣賞路易威登大秀，與女裝藝術總監Nicolas Ghesquière合影。圖／摘自IG @rayssalealsk8

備受時尚界疼愛的運動正妹，今年巴黎時裝周你認識幾個？光看外表，真的很難想像這些美貌女子是世界冠軍、奧運選手、甚至曾締造極限世界紀錄！Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri自上任以來持續透過服裝發揚女力，長期支持各領域傑出女性，品牌大使之一就是南韓的花式滑冰奧運金牌和世界紀錄保持金妍兒（Yuna Kim），今年大秀還有攀岩界美貌擔當Margo Hayes到場。近年來潮流路線相當成功的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），除了有極限運動奧運金牌谷愛凌為品牌好友，也比照男裝深耕滑板運動與奧運金牌堀米斗雄合作，今年還有剛滿15歲的世界冠軍Rayssa Leal到場看秀，她們的ig真的好值得追起來！

●Margo Hayes（@margojain）

今年25歲Margo Hayes，擁有洋娃娃般的甜美笑容、穿著散發文藝氣息，很早被Maria Grazia Chiuri發掘。出身美國攀岩世家的她18歲就拿下上攀和抱石的雙料世界冠軍，更在19歲的時候成為世界上第一位成功挑戰9a+等級最高難度攀岩路線的女性運動員。熱愛大自然的她也致力環保，蒔花養草之外還養蜂，在IG上許多讓人流連的風格化照片都是她的攝影作品，捕捉她到世界各地攀岩時所見的大自然之美和人文風光。

●Rayssa Leal （@rayssalealsk8）

雖然今年時裝周才為路易威登獻出人生的第一次，不過Rayssa Leal從小就是鎂光燈下的寵兒。擁有自然不做作的真摯笑容，她7歲時因為滑板傳奇大人Tony Hawke上傳了這個小妹妹穿冰雪奇緣Elsa公主紗裙耍滑板特技的影片而在網路爆紅，去年才14歲的她代表巴西摘下奧運滑板Street項目的銀牌，並已擁有滑板世錦賽2金2銀1銅和XGAME的金牌，實力驚人，是2024巴黎奧運滑板大熱門。她也曾數度登上巴西的時尚雜誌，看她分享的特技片段真的也會讓人忍不住迷上滑板運動呢！

●谷愛凌 （@eileen_gu_）

去年以逾2,000萬美元成為搶下收入全球第三女性運動員的谷愛凌，擁有如貓咪般的勾人吊梢眼，身材高挑火辣，光是去年北京冬奧在滑雪極限運動中就摘下2金1銀創下紀錄，世錦賽金牌更已經超過10個。才19的她，共代言包括路易威登、珠寶品牌Tiffany & Co.、IWC萬國表、雅詩蘭黛、凱迪拉克等超過20個不同領域品牌，人生不只是勝利而已，可以說是完全外星檔次的勝利。

Rayssa Leal於東京奧運摘下滑板街頭項目金牌，也是巴黎奧運奪冠熱門。圖／摘自IG @rayssalealsk8
Rayssa Leal於東京奧運摘下滑板街頭項目金牌，也是巴黎奧運奪冠熱門。圖／摘自IG @rayssalealsk8
美國攀岩正妹Margo Hayes不到20歲就創下攀岩的世界紀錄。圖／摘自IG @margojain
美國攀岩正妹Margo Hayes不到20歲就創下攀岩的世界紀錄。圖／摘自IG @margojain
美國攀岩正妹Margo Hayes不到20歲就創下攀岩的世界紀錄。圖／摘自IG @margojain
美國攀岩正妹Margo Hayes不到20歲就創下攀岩的世界紀錄。圖／摘自IG @margojain
奧運正妹谷愛凌出席巴黎時裝周路易威登大秀。圖／路易威登提供
奧運正妹谷愛凌出席巴黎時裝周路易威登大秀。圖／路易威登提供
美國攀岩正妹Margo Hayes不到20歲就創下攀岩的世界紀錄。圖／摘自IG @margojain
美國攀岩正妹Margo Hayes不到20歲就創下攀岩的世界紀錄。圖／摘自IG @margojain
滑板正妹Rayssa Leal出席巴黎時裝周路易威登大秀。圖／路易威登提供
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美國攀岩正妹Margo Hayes出席巴黎時裝周DIOR大秀。圖／摘自IG @margojain
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自由滑雪奧運金牌谷愛凌穿代言路易威登登上時尚雜誌。圖／摘自IG @eileen_gu_
自由滑雪奧運金牌谷愛凌穿代言路易威登登上時尚雜誌。圖／摘自IG @eileen_gu_
美國攀岩正妹Margo Hayes不到20歲就創下攀岩的世界紀錄。圖／摘自IG @margojain
美國攀岩正妹Margo Hayes不到20歲就創下攀岩的世界紀錄。圖／摘自IG @margojain
自由滑雪奧運金牌谷愛凌代言珠寶品牌Tiffany登上時尚雜誌。圖／摘自IG @eileen_gu_
自由滑雪奧運金牌谷愛凌代言珠寶品牌Tiffany登上時尚雜誌。圖／摘自IG @eileen_gu_
LV、DIOR都搶著合作的運動正妹。圖／摘自IG
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攀岩正妹Margo Hayes出席巴黎時裝周DIOR大秀。圖／DIOR提供
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南韓花式滑冰女王金妍兒是Dior品牌大使。圖／摘自IG @yunakim
南韓花式滑冰女王金妍兒是Dior品牌大使。圖／摘自IG @yunakim
自由滑雪奧運金牌谷愛凌代言珠寶品牌Tiffany登上時尚雜誌。圖／摘自IG @eileen_gu_
自由滑雪奧運金牌谷愛凌代言珠寶品牌Tiffany登上時尚雜誌。圖／摘自IG @eileen_gu_
奧運正妹谷愛凌在自由滑雪項目摘下2金1銀創下紀錄。圖／摘自IG @eileen_gu_
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自由滑雪奧運金牌谷愛凌不到20歲就已到人生勝利組的巔峰。圖／摘自IG @eileen_gu_
自由滑雪奧運金牌谷愛凌不到20歲就已到人生勝利組的巔峰。圖／摘自IG @eileen_gu_
Rayssa Leal 7歲時因為穿著公主裝耍滑板特技的影片爆紅。圖／摘自IG @rayssalealsk8
Rayssa Leal 7歲時因為穿著公主裝耍滑板特技的影片爆紅。圖／摘自IG @rayssalealsk8
奧運正妹谷愛凌出席巴黎時裝周路易威登大秀與女裝藝術總監Nicolas Ghesquière合影。圖／摘自IG @eileen_gu_
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Rayssa Leal登上巴西時尚雜誌。圖／摘自IG @rayssalealsk8
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美國攀岩正妹Margo Hayes演繹Dior運動形象視覺。圖／摘自IG @margojain
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Rayssa Leal上個月才滿15歲。圖／摘自IG @rayssalealsk8
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巴黎奧運 運動

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