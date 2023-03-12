CASETiFY暖春限時優惠8折起 預告第2家實體旗艦店將插旗台中中友

春暖花開的美好季節，讓人迫不及待想要安排出遊行程，這時候除了服裝要換季，隨身攜帶的科技配件也要跟著換裝。CASETiFY宣布推出暖春限時優惠，即日起至3月15日止，凡於CASETiFY官方網站與CASETiFY STUDiO新光三越A11品牌概念店購買電子與生活配件（不包含聯名系列與新產品），享最低2件8折限時優惠；同時，消費者購買任1件MagSafe兼容手機殼（不包含聯名系列與新產品）即享8.5折優惠，搭配上各式MagSafe兼容配件與多功能手機背帶套組，就能輕裝且時尚地外出春遊。此外，CASETiFY亦正式宣布將插旗台中中友百貨開設第2間CASETiFY STUDiO品牌概念店，預計3、4月左右開幕，將以旗艦店規模成為全台最大的實體門市。

除了限時優惠，CASETiFY近期也應景網羅多款特別適合春天風格的「2023春季精選系列」，像是英國的設計工作室Top Girl Studio系列推出全新Y2K風格的格紋印花手機殼；來自韓國的Esther Bunny艾絲樂小兔系列超萌大眼直擊大家的少女心；還有來自巴爾的摩的Katie's Collective藝術家系列，令人印象深刻的笑臉、雛菊元素也讓人隨時都有好心情。