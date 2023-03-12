跟著GU再帥一波！二度聯手世界級遊戲工作室打造限定男裝

睽違兩年，平價時尚品牌GU再度與知名遊戲工作室「KOJIMA PRODUCTIONS （小島製作）」合作，以其代表性角色「Ludens」為主題，打造限定款Oversized襯衫、彈性合身褲，以及3款具有獨特設計印花T恤，繼續在春季時帥一波！

在推出討論度高的時裝品牌beautiful people聯名系列後，GU再度與世界級的KOJIMA PRODUCTIONS遊戲工作室合作，打造一系列以經典角色「Ludens」為概念系列男裝。由工作室的美術總監－新川洋司進行監製，其中的Oversized襯衫背面就有著Ludens的側面手繪印花，而彈性合身褲更是在大腿處添加了工裝式的補強設計；不能錯過的則是結合各式圖騰的不對稱式設計T恤。全系列以黑、白和卡其色組成，能輕易搭配現有服裝，預計4月14日在GU全台實體店舖及網路商店正式販售。

UNIQLO男裝進擊的巨人系列UT印花T恤，590元。圖／UNIQLO提供

不讓GU專美於前，姐妹品牌UNIQLO的UT系列，也將推出「進擊的巨人」、風靡至今超過50年的「超人力霸王」聯名款。「進擊的巨人The Final Season完結篇（前篇）」動畫熱映中，因此UNIQLO精選漫畫名場面跟經典台詞，首次推出獨立聯名UT，從牆壁窺視的超大型巨人、主角艾連變身巨人、超高人氣的里維兵長第一次做出「獻出你的心臟吧！」手勢、代表調查兵團的「自由之翼」皆成這系列亮點。UNIQLO今年再度與「ULTRAMAN超人力霸王」打造全新UT系列，不僅集結多位劃時代英雄，不僅有經典角色帝納、傑洛以及大河為首的三人小隊，還有最新的超人力霸王德卡也成為T恤上主角。

UNIQLO男裝進擊的巨人系列UT印花T恤，590元。圖／UNIQLO提供

GU聯名KOJIMAPRO系列男裝印花T恤，790元。圖／GU提供

GU聯名KOJIMAPRO系列男裝印花T恤，590元。圖／GU提供

UNIQLO男裝ULTRAMAN系列UT印花T恤，390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝ULTRAMAN系列UT印花T恤，390元。圖／UNIQLO提供

GU聯名KOJIMAPRO系列男裝彈性合身褲，1,490元。圖／GU提供