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嘉市美術館新開餐酒館 空間全滿 2年半參展人潮曝

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕。記者林伯驊／攝影

嘉義市立美術館部分空間委外做餐飲、商店，側館的「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕，菜名取自陳澄波的畫作，市長黃敏惠稱讚，既復古又時尚；美術館表示，館內空間至今全數利用，誠品書店目前持續進駐，盼美術館帶動周遭形成藝術特區。

美術館指出，開館兩年半，平均每月都1萬5000人次參訪，過年、辦理台灣設計展、暑假等都比較多，今年1月1萬9000人次、2月1萬8000人次，人潮穩定。

美術館分本館、古蹟棟、側棟，委外空間統一由「對了出發文創公司」經營，招租給誠品書店、燃石小舖藝術商店，公司自營「昭和J11咖啡館」；據了解，側棟先前是唯一剩餘空間，不過招商不易，業者決定自營餐酒館。

J-BIIRU嘉啤餐酒館農曆年開始試營運，業者葉欣芝說，此場地原為酒品倉庫，延續酒的環境，並請酒店主廚設計菜單，將陳澄波的畫作當菜名，包含雞肉加入油蔥酥後放進長棍麵包，吃得到雞肉飯味道，取名「夏日街景」。

今天餐酒館正式開幕，黃敏惠說，用嘉義味佐以食物跟酒飲，創造具有人文、藝術、美食特色。

美術館長賴依欣說，美術館不需自負盈虧，思考把藝術資源做最大公共化，而古蹟建築做餐飲相當不易，動線都有配合調整，希望帶動周遭區域，做成藝術特區。

清明5天連假，美術館將規畫12歲以下兒童免費，同行最多2名成人免費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕，業者葉欣芝展示菜單。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕，業者葉欣芝展示菜單。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕剪綵。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕剪綵。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕，市長黃敏惠（右五）等人剪綵。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕，市長黃敏惠（右五）等人剪綵。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市立美術館側館，「J-BIIRU嘉啤餐酒館」今天開幕。記者林伯驊／攝影

美術館 嘉義

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