日本賞櫻團熱賣 歐洲長天旅遊詢問多

旅遊業的春天來了！日本賞櫻團的已賣出九成，歐洲長天數旅團成近期國人熱門首選。金鐘雙料旅遊主持人溫士凱分享，近期出國發現很多機場都不再廣播了，登機手續走數位化流程，連行李位置都要查機場的app，自由行辦理的文件更是密密麻麻，但他提醒民眾，出國要慎選旅行社，尤其購滿促銷旅遊方案的旅客更要細看內容。

品質保障協會10日於召開記者會與韓國觀光公社簽定「優質行程雙認證」，鼓勵各家旅行業者提供不一樣的韓國旅遊體驗，簽約內容包括安心景點、主題體驗與無負擔購物等規範，提升出國旅遊品質安全。

金鐘主持人分享旅遊

金鐘雙料旅遊主持人溫士凱分享，近期出國發現很多機場都不再廣播了，登機手續走數位化流程，連行李位置都要查機場的app，自由行辦理的文件更是密密麻麻，簽了什麼也不知道，他提醒民眾，出國要慎選旅行社，尤其購滿促銷旅遊方案的旅客更要細看內容。

但疫情三年來各國也有些令他驚訝的變化，像是他去韓國濟州島時，就看到他們開出一日網紅行程，會有人幫你拍照、後製，而且當天晚上就能拿到照片，另外像是泰國的城市規劃變得更漂亮，更有秩序。

另外，團費參考售價委員會主委白中仁呼籲，各家航空公司在面臨龐大的旅遊人潮時，收取機位訂金後應避免無預警收回機位或變更時間，影響團體旅客出遊規劃。

日本櫻花季風潮

國人旅遊首選地點日本3/13全面口罩解禁，搭上四月櫻花季熱潮，市面機票漲幅較明顯，但通膨影響日本匯率調降，消費者到日本旅遊購物時將會非常有感。

黃清涼建議，清明連假的日本賞櫻團旅行社已賣出近九成，如不想錯過今年的櫻花，行程可安排往東北地區走，且四月底到五月因為市場機制，逐漸走向淡季團費會相較月初便宜將近一半。

歐團賣超好

歐洲長天數的旅團今年第一季各家旅行社都賣得很不錯，喜鴻旅行社副總經理陸一方表示，大家都變憋太久了！以前歐洲旅行團都開8-10天，但後來發現越賣越好，現在旅行團天數加到12-16天，旅行社價格開貴一點消費者也願意接受。他說，今年第二季可以說是正式迎接疫後旅遊開展，盼望全球各地能再現過往旅遊熱潮。

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