「成真可可」SOGO復興快閃 感受創意生巧克力驚喜滋味

日前為了「超級瑪利歐兄弟（The Super Mario Bros. Movie）」電影即將上映，以及瑪利歐日的到來，遊戲公司任天堂（Nitendo）特意找了素有「工作靴之王」的鞋履之王，把瑪利歐穿著的皮靴實體化，完整還原了所有細節與比例，可愛程度炸裂！

2023-03-12 12:11