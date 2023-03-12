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「成真可可」SOGO復興快閃 感受創意生巧克力驚喜滋味

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「ComeTrue COCO成真可可」聯名「可可觸技曲」生巧克力禮盒，將生巧克力融入山葵、香蕉、百香果、覆盆莓等。圖／SOGO提供
「ComeTrue COCO成真可可」聯名「可可觸技曲」生巧克力禮盒，將生巧克力融入山葵、香蕉、百香果、覆盆莓等。圖／SOGO提供

成真咖啡新品牌「ComeTrue COCO成真可可」，以巧克力飲品、生巧克力霜淇淋等各式可可系列為招牌。即日起至3/26成真可可首度快閃SOGO台北復興店B3，帶來生巧克力與咖啡的美味組合。

「成真可可」聯名「可可觸技曲」推出生巧克力禮盒，可可觸技曲以精緻創意巧克力為主打，更大膽創新加入台灣阿里山新鮮山葵，推出「山葵生巧克力」，還有「百香果香蕉生巧克力」以瑞士白巧克力、天然百香果果泥，搭配上新鮮屏東香蕉，讓巧克力帶出果香與酸甜口感。

成真可可Ｘ可可觸技曲生巧克力禮盒，內含百香果香蕉生巧克力、阿里山山葵生巧克力、覆盆玫瑰生巧克、蘭姆酒生巧克力、72%生巧克力、經典松露巧克力等特色巧克力，快閃店內提供免費試吃生巧克力服務，讓巧克力愛好者體驗入口的驚喜。

生巧克力搭配咖啡同樣是絕配，在快閃店購買任一盒生巧克力立就送冠軍烘豆師王詩如特選宏都拉斯產區精品莊園豆跨耳包一包與生巧克力霜淇淋兌換券一張，精品莊園掛耳包帶有優質松木、黑巧克力、焙烤堅果風味，帶回家可以一口生巧克力、一口精品咖啡享受品嚐。

「ComeTrue COCO成真可可」聯名「可可觸技曲」生巧克力禮盒，價格一盒520元起。圖／SOGO提供
「ComeTrue COCO成真可可」聯名「可可觸技曲」生巧克力禮盒，價格一盒520元起。圖／SOGO提供

巧克力 可可 咖啡

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