中職先生彭政閔示範何謂「大人的品味」！CITIZEN經典表款改搭成熟新裝

日本鐘表品牌CITIZEN的Series 8高階抗磁機械腕表，回歸全球市場後，累積了不少忠實顧客，因此每季都有新配色推出，滿足消費者求新求變的期待，以及搭配需求。此次，新色款就請了「中職先生」也是代言人的彭政閔，透過西裝造型來詮釋什麼叫做「大人的品味」。

2023世界棒球經典賽WBC仍在進行中，只要有中華隊賽程時，不時的都能透過轉播鏡頭看到「中職先生」彭政閔在球員休息區，專注觀察比賽動態。此次擔任擔任WBC中華隊打擊教練的彭政閔也在賽前於社群平台上說過「不管你是看好或不看好，批評或支持，都希望從現在開始大家能夠目標一致、理念相同、把心繫著一起、團結力量、捍衛主場」，展現千錘百鍊後的毅力，成為了球迷與球員們的最大支持。因此當他所代言的CITIZEN推出具有紳士風格的胡桃木色調的Series 8腕表時，便找彭政閔來演繹，透過淺色西裝造型搭配，流露出自信與從容的神情，體現了「大人的品味」。

CITIZEN Series 8系列NB6011-11W腕表，精鋼表殼，搭載9051機械抗磁機芯，具停秒功能，約36,000元。圖／CITIZEN提供

同樣是日本鐘表品牌的Orient Star則自西裝面料獲得啟發，打造兩款全新鏤空機械表，讓購買者從商務場合到休閒都能搭配。Orient Star的Layered Skeleton鏤空系列表盤的一大亮點，是由上下獨立分層所組成，像是RE-AV0B08L表款上層表盤採用人字紋圖騰設計，下層表盤則是採用變形蟲圖騰，細膩的光澤讓人聯想起西裝的內裡，而搭配的霧藍色更強化了雙層表盤層次感。另外，限量版的RE-AV0B09N腕表，表盤則為紡織紋設計，透過鐵灰色上層與藍綠色下層表盤，碰撞出亮眼撞色效果。

Orient Star Layered Skeleton系列RE-AV0B08L腕表，精鋼表殼與表鍊，上層表盤採用人字紋圖騰設計，下層表盤則是採用變形蟲圖騰。圖／Orient Star提供