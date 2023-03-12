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每晚破萬還能住一個月 為何這些飯店能讓旅客掏大錢

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這裡買啤酒 抽2人同行日韓來回機票、刮RIMOWA旅行箱

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Tiger虎牌啤酒、虎牌冰釀即日起至4月4日止，針對全台三大超商通路，推出集點刮卡活動。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Tiger虎牌啤酒、虎牌冰釀即日起至4月4日止，針對全台三大超商通路，推出集點刮卡活動。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

揚名國際的亞洲啤酒——Tiger虎牌啤酒、虎牌冰釀，針對全台三大超商通路，推出集點刮卡活動。即日起至4月4日止，於7-Eleven統一超商、萊爾富、全家便利商店，除可享購買虎牌啤酒、虎牌冰釀485ml，享任3罐85折優惠；還可以抽2人同行日本、韓國首爾來回機票、刮RIMOWA旅行箱。

活動期間於7-Eleven購買虎牌啤酒、虎牌冰釀，可抽兩人同行日本來回機票及Gopro；萊爾富則贈刮刮卡，有機會獲得RIMOWA 30吋旅行箱；全家便利商店同樣有加碼，可抽兩人2行韓國首爾來回機票。此外還有更多虎牌熱門贈品，像潮虎麻將組、藍芽喇叭、鑄鐵鍋、變色杯、旅行袋等多達2萬件好禮。

Tiger虎牌啤酒1932年誕生於新加坡，歷年來共獲得50多個國際啤酒評鑑獎項，成為亞洲獲得多項獎項肯定的啤酒品牌。

其虎牌冰釀啤酒特別採用了-1°C的過濾技術，去除啤酒的雜質，保留最純粹的口感。入口時滑順口感步步滲透味蕾，隨之而來的適度麥味與啤酒花香氣交疊出層次感，最後在舌間留下喝完之後的微甜感，而獨特透亮金黃色酒體與其口感相互輝映，是近年廣為台灣消費族群喜好「順飲型」啤酒的最佳典範。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

虎嘯鑄鐵鍋。圖／海尼根台灣提供。
虎嘯鑄鐵鍋。圖／海尼根台灣提供。
虎牌手柄泡麵碗。圖／海尼根台灣提供。
虎牌手柄泡麵碗。圖／海尼根台灣提供。
潮虎麻將組。圖／海尼根台灣提供。
潮虎麻將組。圖／海尼根台灣提供。
虎牌冰釀單柄碗。圖／海尼根台灣提供。
虎牌冰釀單柄碗。圖／海尼根台灣提供。

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