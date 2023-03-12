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dtto friends快閃店新竹登場 百款周邊新品 還有拍貼機、扭蛋機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
站在禮物盒上的Dinu公仔，是快閃店必拍打卡點之一。圖／Dcard提供
站在禮物盒上的Dinu公仔，是快閃店必拍打卡點之一。圖／Dcard提供

Dcard旗下人氣原創IP「dtto friends」，可愛療癒的超萌外型，加上自帶迷因的角色設定，吸引年輕世代網友的喜愛，繼2022年首度於華山1914文化創意產業園區開設快閃店掀起排隊搶購熱潮，終於在今年再度於新竹巨城盛大登場，即日起至4月9日限定快閃，場地規模更大，還有超過百樣全新商品，粉絲們千萬別錯過。

位於新竹巨城5樓的快閃店打造兩大造景區，包含站在禮物盒上的Dinu公仔，以及最受粉絲喜愛的80公分巨大Dinu狗狗娃娃超可愛打卡點，超高還原角色客廳場景，絕對讓粉絲拍好拍滿。另外，這次也但來超過百款全新周邊新品，種類超豐富，舉凡生活居家小物、外出必備單品、以及各式療癒周邊一次滿足，特別推薦全新推出的各式抱枕與絨毛玩偶，最大有70公分Dinu狗狗大抱枕軟綿綿超療癒。另外，超實用的Hoya、Saugy磁吸掛鉤、腸太郎絨毛造型零錢包也非常推薦，其他還有角色壓克力鑰匙圈、角色造型滴膠筆、角色造型便條本等療癒又可愛的實用小物，等粉絲們一起來挖寶。

這次快閃店也首度引進拍貼機、姓名貼機等各式主題機台，還有驚喜感滿分的主題扭蛋機，包含磁鐵、徽章、鑰匙圈等，全部都是新竹巨城推出的限定款式。即日起至dtto friends快閃店打卡、不限金額消費，即送限定小卡；3月15日起，單筆消費滿499元即贈限定口罩，滿699元即贈限量小圓扇，數量有限送完為止，還會不定期加碼推出線上抽獎活動，快追蹤Facebook、Instagram粉絲專頁不錯過任何最新資訊。

80公分巨大Dinu狗狗娃娃，是快閃店必拍打卡點之一。圖／Dcard提供
80公分巨大Dinu狗狗娃娃，是快閃店必拍打卡點之一。圖／Dcard提供
快閃店推出百款全新周邊新品，特別推薦全新推出的各式抱枕與絨毛玩偶。圖／Dcard提供
快閃店推出百款全新周邊新品，特別推薦全新推出的各式抱枕與絨毛玩偶。圖／Dcard提供
首度引進拍貼機、姓名貼機等各式主題機台，還有驚喜感滿分的主題扭蛋機。圖／Dcard提供
首度引進拍貼機、姓名貼機等各式主題機台，還有驚喜感滿分的主題扭蛋機。圖／Dcard提供
快閃店推出超過百款全新周邊新品，種類超豐富，舉凡生活居家小物、外出必備單品、以及各式療癒周邊一次滿足圖／Dcard提供
快閃店推出超過百款全新周邊新品，種類超豐富，舉凡生活居家小物、外出必備單品、以及各式療癒周邊一次滿足圖／Dcard提供

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