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嘉義首間古蹟星巴克滿月！新港人第2杯半價還有29天
開在雲門舞集創辦人林懷民老家培桂堂的嘉義首間古蹟星巴克——嘉義新港門市開幕滿月，推出一系列慶祝活動。即日起至4月9日止，憑「嘉義新港隨行卡」或「新港鄉民相關證件」至星巴克嘉義新港門市，點購兩杯大杯以上口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享「第2杯半價」優惠，單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價；乙杯支付半價），並限當場一次領取。
「第2杯半價」優惠品項依門市實際數量為準，售完為止。不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
此外，即日起至4月9日止，凡於星巴克嘉義新港門市購買紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克霧藍色零錢包乙個（價值550元）。
自3月13日起至4月9日止連續28天，凡於星巴克嘉義新港門市當日單筆消費滿800元，即贈送星巴克摺疊購物袋乙個，數量有限，贈完為止。單筆發票僅限兌換乙個門檻贈品，如遇全公司滿額贈活動，僅能擇一門檻兌換。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
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