嘉義首間古蹟星巴克滿月！新港人第2杯半價還有29天

開在雲門舞集創辦人林懷民老家培桂堂的嘉義首間古蹟星巴克——嘉義新港門市開幕滿月，推出一系列慶祝活動。即日起至4月9日止，憑「嘉義新港隨行卡」或「新港鄉民相關證件」至星巴克嘉義新港門市，點購兩杯大杯以上口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享「第2杯半價」優惠，單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價；乙杯支付半價），並限當場一次領取。

「第2杯半價」優惠品項依門市實際數量為準，售完為止。不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，即日起至4月9日止，凡於星巴克嘉義新港門市購買紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克霧藍色零錢包乙個（價值550元）。