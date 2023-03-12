微型雕塑藝術收起來！路易威登 x 草間彌生香水美極了

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）第二次的聯名合作，於2023年開始全球上市，系列除了服裝配件，和全球特定專賣店極具地標意義的裝置藝術，亦以兩個限定系列重新詮釋了路易威登的三款代表性香水，表現在由調香大師Jacques Cavallier Belletrud創作的三款路易威登香水 — Attrape-Rêves、Spell On You及男香L'Immensité — 的包裝盒、香水瓶和香水旅行盒上。

即將於3月31日上市的DROP 2系列，則裝飾藝術家經典的花朵、臉孔、南瓜圖案。草間彌生盛開點點花瓣的花朵，在Spell On You香水上，與鳶尾花和精緻玫瑰揉合而成的誘人香氣相互呼應；皮革旅行盒和Ultimate Flacon上印著精緻的印花，這是由設計師Marc Newson用巴卡拉玻璃所創造，置於天然皮革底座上的超大尺寸Spell On You香水瓶。

草間彌生還跟和路易威登的設計師一同從她近期的畫作中，挑選了一個角色來創造一個獨特的圖案：「臉孔」。色彩繽紛又帶有幽默感的笑臉印在Attrape-Rêves的香水瓶上，為這款牡丹花香揉合天然可可粉、加入一絲清新的廣藿香香氣增添生氣。南瓜是藝術家的經典符碼，對她來說是療癒的象徵，各種鮮豔明亮顏色的南瓜圖案，出現在男性香水L'Immensité上，極為生動俏皮。