快訊

改善失眠最重要因素是光線 名醫教這樣做可戒除對安眠藥依賴

月繳70元沒在用！家中市話是否要停 網曝「1神用途」：可救命

經典賽／陳仕朋先發抗古！中華隊打線連三場「貼上複製」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微型雕塑藝術收起來！路易威登 x 草間彌生香水美極了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登 x 草間彌生香水系列第二波即將上市。圖／路易威登提供
路易威登 x 草間彌生香水系列第二波即將上市。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）第二次的聯名合作，於2023年開始全球上市，系列除了服裝配件，和全球特定專賣店極具地標意義的裝置藝術，亦以兩個限定系列重新詮釋了路易威登的三款代表性香水，表現在由調香大師Jacques Cavallier Belletrud創作的三款路易威登香水 — Attrape-Rêves、Spell On You及男香L'Immensité — 的包裝盒、香水瓶和香水旅行盒上。

即將於3月31日上市的DROP 2系列，則裝飾藝術家經典的花朵、臉孔、南瓜圖案。草間彌生盛開點點花瓣的花朵，在Spell On You香水上，與鳶尾花和精緻玫瑰揉合而成的誘人香氣相互呼應；皮革旅行盒和Ultimate Flacon上印著精緻的印花，這是由設計師Marc Newson用巴卡拉玻璃所創造，置於天然皮革底座上的超大尺寸Spell On You香水瓶。

草間彌生還跟和路易威登的設計師一同從她近期的畫作中，挑選了一個角色來創造一個獨特的圖案：「臉孔」。色彩繽紛又帶有幽默感的笑臉印在Attrape-Rêves的香水瓶上，為這款牡丹花香揉合天然可可粉、加入一絲清新的廣藿香香氣增添生氣。南瓜是藝術家的經典符碼，對她來說是療癒的象徵，各種鮮豔明亮顏色的南瓜圖案，出現在男性香水L'Immensité上，極為生動俏皮。

已於1月上市的DROP 1，以色彩斑斕的圓點和無窮無限的圓點為主，靈感來自草間彌生在2012年手繪的路易威登行李箱。綠色、黃色、紅色、藍色和白色的圓點塗在Attrape-Rêves及其帆布材質Monogram圖案香水旅行盒上，而L'Immensité則飾以黑色、銀色、灰色和白色的漸層顏色。草間彌生更在Spell On You香水上飾以無限延伸的紅色和白色的圓點。路易威登更特別製作一只綴滿繽紛彩色圓點的Monogram Flaconnier旅行箱，讓路易威登x草間彌生聯名系列香水能隨主人四處旅行。

路易威登 x 草間彌生香水系列Eau de Parfum Spell On You，100ml，13,500元。圖／路易威登提供
路易威登 x 草間彌生香水系列Eau de Parfum Spell On You，100ml，13,500元。圖／路易威登提供
路易威登 x 草間彌生香水Eau de ParfumL'Immensité，100ml，13,500元。圖／路易威登提供
路易威登 x 草間彌生香水Eau de ParfumL'Immensité，100ml，13,500元。圖／路易威登提供
路易威登 x 草間彌生香水系列特製Monogram Flaconnier旅行箱。圖／路易威登提供
路易威登 x 草間彌生香水系列特製Monogram Flaconnier旅行箱。圖／路易威登提供
路易威登 x 草間彌生香水系列Eau de Parfum Attrape-Rêves，100ml，13,500元。圖／路易威登提供
路易威登 x 草間彌生香水系列Eau de Parfum Attrape-Rêves，100ml，13,500元。圖／路易威登提供

草間彌生 藝術家

延伸閱讀

中國嘉德香港春拍明起台北預展 聚焦華人三傑、草間彌生

LV X 草間彌生不搶不排隊！加LV官方LINE貼圖免費下載

故宮南院戶外空間、裝置藝術吸睛 休館日仍湧人潮

劉以豪全身LV草間彌生機場飛巴黎 許光漢線上觀FENDI秀

相關新聞

星巴克「第二杯半價」！連續2天、一次最多買4杯

迎接即將到來的「白色情人節」，星巴克宣布於3月13、14日連續兩天，推出「慶祝白色美好戀情．第二杯半價」。活動期間至星巴...

微型雕塑藝術收起來！路易威登 x 草間彌生香水美極了

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）第二次的聯名合作，於20...

一看就是Dior！絕美工藝籐格紋裝飾La D My Dior珠寶表

結合珠寶設計的La D de Dior腕表，是Dior Joaillerie珠寶創意總監Victoire de Cast...

92折＋抽Dyson！桂冠「巧克榛果碎片冰淇淋大福」開賣

繼去年推出芝麻冰淇淋大福、花生冰淇淋大福等品項後，「桂冠冰菓室」本季再推出「巧克榛果碎片冰淇淋大福」，將巧克力冰淇淋、榛...

Tiffany大手筆！35顆已停產夢幻阿蓋爾粉鑽獻南台貴婦

為期8天的Tiffany & Co. 2023高級珠寶展將於3月18日起至3月25日止於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群登場，...

美食美景雙享受 全台熱門老街就在這！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「老街」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台八大熱門老街有哪些。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦