一看就是Dior！絕美工藝籐格紋裝飾La D My Dior珠寶表

結合珠寶設計的La D de Dior腕表,是Dior Joaillerie珠寶創意總監Victoire de Castellane設計的首款時計,自2003年問世以來,洗鍊優雅的曲線與典型劍形指針(又稱太子妃指針)為其標誌元素,大膽搭配各種多元材質、充滿奇想的色彩與多種尺寸,各種變化選擇體現女性氣質的多樣化風格。

2023年,全新登場的La D My Dior腕表,融入品牌經典符碼籐格紋。1947年2月12日首場高級訂製服裝系列發表會,迎來「新風貌(New Look)」革命,當時迪奧先生以拿破崙三世風格的籐格紋編織座椅作為嘉賓看秀的座席,具代表性的籐格紋圖騰即是源自於此,也成為迪奧的經典象徵。