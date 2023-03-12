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一看就是Dior！絕美工藝籐格紋裝飾La D My Dior珠寶表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LA MINI D MY DIOR 19毫米石英機芯黃金腕表，表圈與表冠鑲鑽，表帶雕刻籐格紋圖騰，125萬元。圖／Dior提供
LA MINI D MY DIOR 19毫米石英機芯黃金腕表，表圈與表冠鑲鑽，表帶雕刻籐格紋圖騰，125萬元。圖／Dior提供

結合珠寶設計的La D de Dior腕表，是Dior Joaillerie珠寶創意總監Victoire de Castellane設計的首款時計，自2003年問世以來，洗鍊優雅的曲線與典型劍形指針（又稱太子妃指針）為其標誌元素，大膽搭配各種多元材質、充滿奇想的色彩與多種尺寸，各種變化選擇體現女性氣質的多樣化風格。

2023年，全新登場的La D My Dior腕表，融入品牌經典符碼籐格紋。1947年2月12日首場高級訂製服裝系列發表會，迎來「新風貌（New Look）」革命，當時迪奧先生以拿破崙三世風格的籐格紋編織座椅作為嘉賓看秀的座席，具代表性的籐格紋圖騰即是源自於此，也成為迪奧的經典象徵。

La D My Dior腕表表帶，以精緻的人手工藝細心重現絲綢緞帶的柔滑光澤，並點綴上精雕的籐格紋圖幾何線條，最後延伸到表盤上，以浮雕體現標誌性輪廓之美。腕表共提供黃金與精鋼兩種材質，並推出19毫米與25毫米兩種尺寸，其中25毫米精鋼款更推出表圈裝飾收手工雕琢圖樣的款式，配戴起來精巧細緻、流光溢彩，是匯聚品牌高級珠寶特色、高級訂製服傳統的當代之作。

迪奧先生以拿破崙三世風格的籐格紋編織座椅作為嘉賓看秀的座席。圖／Dior提供
迪奧先生以拿破崙三世風格的籐格紋編織座椅作為嘉賓看秀的座席。圖／Dior提供
LA D MY DIOR腕表表鍊裝飾具代表性的籐格紋圖騰，是迪奧的經典象徵。圖／Dior提供
LA D MY DIOR腕表表鍊裝飾具代表性的籐格紋圖騰，是迪奧的經典象徵。圖／Dior提供
LA MINI D MY DIOR 19毫米石英機芯精鋼腕表，表圈與表冠鑲鑽，表帶雕刻籐格紋圖騰，18萬元。圖／Dior提供
LA MINI D MY DIOR 19毫米石英機芯精鋼腕表，表圈與表冠鑲鑽，表帶雕刻籐格紋圖騰，18萬元。圖／Dior提供
LA MINI D MY DIOR 25毫米石英機芯黃金腕表，表圈與表冠鑲鑽，表帶雕刻籐格紋圖騰，145萬元。圖／Dior提供
LA MINI D MY DIOR 25毫米石英機芯黃金腕表，表圈與表冠鑲鑽，表帶雕刻籐格紋圖騰，145萬元。圖／Dior提供
LA MINI D MY DIOR 25毫米石英機芯精鋼腕表，表圈與表冠鑲鑽，表帶雕刻籐格紋圖騰，26萬元。圖／Dior提供
LA MINI D MY DIOR 25毫米石英機芯精鋼腕表，表圈與表冠鑲鑽，表帶雕刻籐格紋圖騰，26萬元。圖／Dior提供
LA D MY DIOR腕表表鍊裝飾具代表性的籐格紋圖騰，是迪奧的經典象徵。圖／Dior提供
LA D MY DIOR腕表表鍊裝飾具代表性的籐格紋圖騰，是迪奧的經典象徵。圖／Dior提供
LA D MY DIOR 25毫米石英機芯精鋼腕表，表冠鑲鑽、表帶雕刻籐格紋圖騰，15萬元。圖／Dior提供
LA D MY DIOR 25毫米石英機芯精鋼腕表，表冠鑲鑽、表帶雕刻籐格紋圖騰，15萬元。圖／Dior提供
1948年高級訂製服形象照中亦出現拿破崙三世風格的籐格紋編織座椅。圖／Dior提供
1948年高級訂製服形象照中亦出現拿破崙三世風格的籐格紋編織座椅。圖／Dior提供
LA D MY DIOR 25毫米石英機芯精鋼腕表，表冠鑲鑽、表帶雕刻籐格紋圖騰，15萬元。圖／Dior提供
LA D MY DIOR 25毫米石英機芯精鋼腕表，表冠鑲鑽、表帶雕刻籐格紋圖騰，15萬元。圖／Dior提供
LA D MY DIOR腕表表鍊裝飾具代表性的籐格紋圖騰，是迪奧的經典象徵。圖／Dior提供
LA D MY DIOR腕表表鍊裝飾具代表性的籐格紋圖騰，是迪奧的經典象徵。圖／Dior提供
LA D MY DIOR腕表表鍊裝飾具代表性的籐格紋圖騰，是迪奧的經典象徵。圖／Dior提供
LA D MY DIOR腕表表鍊裝飾具代表性的籐格紋圖騰，是迪奧的經典象徵。圖／Dior提供
LA D MY DIOR黃金腕表。圖／Dior提供
LA D MY DIOR黃金腕表。圖／Dior提供

腕表 Dior 珠寶

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