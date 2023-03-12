聽新聞
test
0:00 / 0:00
一看就是Dior！絕美工藝籐格紋裝飾La D My Dior珠寶表
結合珠寶設計的La D de Dior腕表，是Dior Joaillerie珠寶創意總監Victoire de Castellane設計的首款時計，自2003年問世以來，洗鍊優雅的曲線與典型劍形指針（又稱太子妃指針）為其標誌元素，大膽搭配各種多元材質、充滿奇想的色彩與多種尺寸，各種變化選擇體現女性氣質的多樣化風格。
2023年，全新登場的La D My Dior腕表，融入品牌經典符碼籐格紋。1947年2月12日首場高級訂製服裝系列發表會，迎來「新風貌（New Look）」革命，當時迪奧先生以拿破崙三世風格的籐格紋編織座椅作為嘉賓看秀的座席，具代表性的籐格紋圖騰即是源自於此，也成為迪奧的經典象徵。
La D My Dior腕表表帶，以精緻的人手工藝細心重現絲綢緞帶的柔滑光澤，並點綴上精雕的籐格紋圖幾何線條，最後延伸到表盤上，以浮雕體現標誌性輪廓之美。腕表共提供黃金與精鋼兩種材質，並推出19毫米與25毫米兩種尺寸，其中25毫米精鋼款更推出表圈裝飾收手工雕琢圖樣的款式，配戴起來精巧細緻、流光溢彩，是匯聚品牌高級珠寶特色、高級訂製服傳統的當代之作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言