Tiffany大手筆！35顆已停產夢幻阿蓋爾粉鑽獻南台貴婦

為期8天的Tiffany & Co. 2023高級珠寶展將於3月18日起至3月25日止於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群登場,採預約制,是頂級珠寶品牌Tiffany & Co.首次移師高雄,共將展出超過200件高級珠寶作品,並史無前例地獻上逾百顆各色裸石,其中包括35顆當今市場上最搶手的阿蓋爾(Argyle)粉鑽,來自於2020年已經宣佈休礦的澳洲著名粉鑽礦區。

彩鑽中,最受喜愛的粉鑽與珍貴罕見的紅鑽,主要產地就是位於澳洲西部偏遠的東金伯利地區的阿蓋爾礦區,自1983年開採以來至2020年,是全球粉鑽產量最大的礦區。因Tiffany在珍稀鑽石擁有權威地位,礦區在關閉前珍藏的一批粉鑽便於2022年獨家提供給Tiffany,更是阿蓋爾鑽石礦首次以珠寶品牌為其訂製系列命名;系列彩鑽更是的巡展更特地以台灣為東亞首站,無疑也是因為對台灣市場的高度重視。