Tiffany大手筆！35顆已停產夢幻阿蓋爾粉鑽獻南台貴婦
為期8天的Tiffany & Co. 2023高級珠寶展將於3月18日起至3月25日止於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群登場，採預約制，是頂級珠寶品牌Tiffany & Co.首次移師高雄，共將展出超過200件高級珠寶作品，並史無前例地獻上逾百顆各色裸石，其中包括35顆當今市場上最搶手的阿蓋爾（Argyle）粉鑽，來自於2020年已經宣佈休礦的澳洲著名粉鑽礦區。
彩鑽中，最受喜愛的粉鑽與珍貴罕見的紅鑽，主要產地就是位於澳洲西部偏遠的東金伯利地區的阿蓋爾礦區，自1983年開採以來至2020年，是全球粉鑽產量最大的礦區。因Tiffany在珍稀鑽石擁有權威地位，礦區在關閉前珍藏的一批粉鑽便於2022年獨家提供給Tiffany，更是阿蓋爾鑽石礦首次以珠寶品牌為其訂製系列命名；系列彩鑽更是的巡展更特地以台灣為東亞首站，無疑也是因為對台灣市場的高度重視。
粉鑽討喜的色澤主因因寶石晶格錯位而產生，此次登台35顆鑽石色彩涵蓋濃彩粉色、濃彩紫粉色、艷彩粉色、艷彩紫粉色、深粉色以及最為稀有的紅鑽，其中有3顆粉鑽超過1克拉。每顆鑽石均完全符合Tiffany鑽石溯源標準，同時具備Tiffany鑽石證書（Tiffany Diamond Certificate）及阿蓋爾粉鑽證書（Argyle Pink™ Diamonds Certificate）。
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