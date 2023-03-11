賀中華隊WBC預賽二連勝！7-ELEVEN門市再推一日限定「指定CITY飲品買1送1」

狂賀！中華隊WBC世界棒球經典賽分組賽今天（3月11日）再下一城，7-ELEVEN線上線下祭出一日限定優惠，3月12日於門市推出CITY PRIMA精品美式咖啡、CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY TEA現萃茶四季春青茶同品項買1送1優惠，以及CITY PRIMA精品拿鐵咖啡、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡同品項買2送1優惠，邀全民共享贏球喜悅。

OPEN POINT App「行動隨時取」同步歡慶，於3月12日祭出單日限定優惠活動，包括CITY PRIMA 精品美式咖啡買2送2（限量1萬組）、CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡買2送1（限量3萬組）優惠，另外還有寶礦力水得580ml買2送1，以及北海鱈魚香絲（大）、真魷味（紅燒口味）、華元鹹蔬餅、杜老爺高級甜筒、ICE活益比菲多冰棒等零食、冰品同品項6件75折。foodomo外送平台不限新、舊戶輸入專屬優惠碼「捍衛主場」，外送購買金額達該店家低消門檻可享運費0元優惠（每帳號限用一次，限量1,000組，限3月12日使用）。

本次WBC 2023世界棒球經典賽，7-ELEVEN力挺中華隊，獨家取得WBC官方授權通路，除推出「WBC世界棒球經典賽紀念」周邊商品快閃購，更獨家開發紀念周邊商品、WBC三支付滿額立折優惠，同步取得愛爾達電視台授權於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網直播WBC 2023世界棒球經典賽；7-ELEVEN同時在台中洲際棒球場設置活動攤位，與全民一起為中華隊加油。

中華隊預賽僅剩下最後一場賽事將對決古巴隊，7-ELEVEN獨家開發三大捍衛主場紀念商品，包括中華隊紀念icash卡（售價111元，象徵中華得第一）、中華隊紀念環保購物袋（象徵一起和中華隊把勝利帶走）、WBC紀念濕紙巾（象徵中華隊勇奪金），邀請全民一同捍衛主場。