富國島：異形沙灘最美夕陽＋歐風浪漫夜景

富國島盛產珍珠，因此又被稱為「珍珠島」，法國殖民時期還有「路易皇后島」、「翡翠島」之說，總被冠以美稱，是因此地曾是王公貴族獨享的美地，除了天然條件佳，最重要的是擁有5個美麗的海灘，從上空下瞰，島嶼四周一片銀白，漸次溢向蔚藍大海，美景超震撼，而最美時段，莫過於加了橘紅色調的黃昏夕照。

●當地人看夕陽─小龍王廟

當地人看夕陽，最愛位於海濱的小龍王廟，傍晚時分，周邊海域染成一片金黃，廟前港邊三兩人群閒坐發呆，或者跟小販買支冰淇淋，等著夕照漸漸沒入，這是島上人家的日常。

小龍王廟又稱「舅舅廟」Dinh Cậu Shrine，也是不少觀光客必訪的景點之一。它位在富國島西北部的楊東鎮上，小廟1937年建成，就蓋在三面環海的礁石上，建造初始的原因是為紀念海上女神。

沿著不平整的天然石階往上，進入主廟旁有座白色燈塔，這是出海人返家的指引。登上廟的最高處，則可遠眺一望無際的泰國灣，比港邊視野更高、更遠，也是欣賞日落之美的最佳地點之一。

●觀光客夯打卡─異形沙灘

若要說觀光客最愛的日落地，近年大紅的景點「異形沙灘」（sunset sanato beach）當屬其一。進入沙灘前，是很東南亞風格的餐廳，熱氣中帶著獨特雞蛋花的香氣，穿過餐廳，來到處處竹編草棚休憩地的沙灘，或者在長椅上小憩，或是沙灘靜坐，不少人傍晚就來這兒，等著橘紅夕照。

長約500公尺長的海灘，設置許多打卡點，也正因如此，異形沙灘快速爆紅，包括巨型的人臉雕像、長著細長腿的大象、飛翔的海蜇、天堂階梯、鳥巢木屋等打卡點，還可以坐在鞦韆上等著夕陽灑照，完成絕美圖片；這裡被譽為富國島最美沙灘，飲杯調酒看日落，也收進富國島獨特的各種裝置藝術。

這裡距離機場僅不到10分鐘的距離，同時備有住宿、代辦婚宴，或提供場地讓新人拍攝婚紗，沙灘上的「桑奈托日落海灘俱樂部（Sunset Sanato Beach Club）」，也是全球十大音樂祭活動之一、Epizode電音節舉辦的地點，每年12月底到1月初全球樂隊和DJ齊聚，靜美的打卡沙灘瞬間嗨爆。

依照不同的季節，沙灘日落時間約在下午5點半至6點半間，建議提早前往。

●島上最高日落─INK 360

要想在島上制高點優雅的觀賞日落美景，首選必然是富國島洲際酒店、坐擁島上最高的「高空酒吧INK 360」，傍晚時即可見衣著時尚的男女們陸續走入酒吧，坐在高腳椅上，點杯美酒、等待日落。

富國島洲際酒店於2018年6月開幕，共有459間房，坐擁私人沙灘及4座泳池；位於酒店19樓的INK 360，可一覽無際的蔚藍海洋和夕陽美景。酒吧的特別之處，還有以「八爪章魚」為主題的有趣設計，出自知名澳籍設計師Ashley Sutton之手，他擅長將童話奇幻場景化為現實，在這裡，則是令人歎為觀止的章魚造型吧台。

酒吧內，巨大的章魚腳自在扭轉盤據整個吧檯，從上而下，無處不在，成為另一個取景主角；入夜後，轉換燈光顏色，展現神秘奇幻的氛圍，搭配色彩繽紛的調酒與輕食小點、日落時橘紅魅影的夕陽，可說是富國島上最愜意的時刻。

●愈夜愈美 島上不夜城

入夜後的富國島，愈發璀璨亮麗。這是一座人工雕鑿的度假島，夜色自然也很現代，富國大世界GRAND WORLD就是個奇幻不夜城，由越南最大Vingroup集團打造，占地85公頃，有許多「越南第一」的紀錄，像是入口處以32,000根竹打造一座越南最大竹構建築，綠地間不少大型雕塑藝術，走進園區，貢多拉、運河、襯以兩側五顏六色的歐式建築，恍若走進義大利水都，與眾不同的小鎮在這裡另類崛起。

園區除了走逛散步、吃喝玩買之外，也有高級SPA水療，美髮、美甲等沙龍，還有街頭藝術展覽、各式狂歡派對，至於旅客的必看推薦，其一是越南首座泰迪熊博物館，展示超過500隻泰迪熊，有趣的是，泰迪熊們分住在不同的房間，主題也各不相同，大小、材質不一，有雕塑、有玩偶收藏，也有不少是情境式的架構，泰迪熊們甚至在世界各地變身變裝，或成法老王，或變身千手觀音，或成為優雅的美人魚從貝殼中躍身而出，或者來到土耳其搭上熱氣球，完全讓泰迪熊迷們尖叫。博物館一樓還有可愛的泰迪熊咖啡廳，以及紀念品店。

必看推薦之二，是每晚在運河上登場的「威尼斯大秀」，結合光雕投影、水舞、舞蹈、音樂以及船艇行進的大秀，長約30分鐘，絕無冷場，演員們戴著面具，化身為宮廷貴族，乘著貢多拉出場進行海上巡禮，接著轉進舞台中央，聲光效果驚人，像施了幻術般，巨大人形光影在水面奇幻演出。因為遊客眾多，建議提早「進駐」河畔，優先卡位。

●資訊：

富國島免簽證、今年2月起推出直航包機，旅行更為便利。相關資訊可查可樂旅遊「樂GO富國島」：https://reurl.cc/VRqdVN

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康