台北當代工藝分館大火賠償惹議 進駐廠商批文化部改口卸責

台北當代工藝設計分館於前年12月初遭祝融，當時文化部被抨擊只稱消防單位估災損五萬元，卻不提價值千萬以上的受損工藝品，時任文化部長李永得在立院致歉，並保證無論有沒有保險，文化部都會負責到底。時隔1年3個月，已給工藝家補償金、文化部長也換人做，卻傳出二樓的工藝紀念品店賠償談不攏，廠商痛批館方自打臉，改口卸責，藉故拖延不理賠。文化部解釋，依契約規定，廠商應購買保險，若因未購足額保險所造成損失，應由廠商負擔。

承接營運工藝紀念品店的祥瀧公司總經理鄭瑤婷表示，起火點雖然在3樓，但根據北市消防局報告，濃煙往2樓的紀念品店快速擴散，店內商品及展櫃受煙燻、高溫、污損破壞，公司與工藝中心前後開了4次會，去年4月雙方有共識第一階段薪資、營業損失賠償約131萬元，由館方於去年4月底完成撥款，第二階段則針對受損商品、展櫃進行第三方鑑價，完成鑑價報告後2個月召開協調會，討論賠償事宜。

鄭瑤婷說，鑑價報告在去年6月底完成後，數度致電、發訊息、發函給工藝中心，要求依約召開協調會，但工藝中心不斷拖延，去年10月底才提供鑑價報告，更拖到今年3月初才開協調會，公司就受損商品、展櫃生財器具求償1500多萬，鑑價報告出爐金額約650萬元，撇除數字落差極大，工藝中心在昨天的協調會，甚至辯稱火災是電線走火所致，館方無責任，堅持一毛都不賠。

鄭瑤婷說，兩階段賠償的會議結論白紙黑字，紀念品店作為文創業者、工藝師作品的販售通路，背後扛了100家業者、工藝師的生計，這幾年碰到疫情已經很苦，工藝中心卻推託廠商未購買足額保險，但肇事的是工藝中心，等於是燒房子的人怪屋裡的人保險沒買足？

參與協調會的一名委員搖頭地說，3樓失火，3樓以上的藝術品願意賠，同棟2樓的紀念品店就不賠？這邏輯有問題。更何況火災後，文化部次長李靜慧、當時的部長李永得、工藝中心官網皆致歉、承諾負責，現在工藝中心卻改口卸責，等於一次打臉了前部長、次長跟官網聲明，證明公家機關不恤民情、恣意妄為。

對此，文化部表示，災後即對外表示，對於參展工藝家的損失會負起補償責任，工藝中心亦已於去年9月依展覽保險契約金額及作品受損情形進行理賠，部分依「文化部績優文化人士急難補助及慰問作業要點」補助，補償64位工藝家、227件作品總金額684萬3926元。