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三月就是要賞櫻花啊！春日風粉嫩女表 浪漫一次上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RADO雷達特別推薦的多款春日風格女表，將初春天的浪漫輕柔，相伴在每一天的甜美時光中。圖／RADO提供（合成圖）
RADO雷達特別推薦的多款春日風格女表，將初春天的浪漫輕柔，相伴在每一天的甜美時光中。圖／RADO提供（合成圖）

三月的春天，一向是全台走跳、賞櫻出遊的絕佳時機。而即便平日上班或假日不能出發的時候，一只粉嫩、清爽的女表，同樣能煥發生機，將春天的浪漫輕柔，相伴在每一天的日常時光之中。

RADO雷達特別推薦了包含多款True Square真我方形系列高科技陶瓷Ash Barty限量版、與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作的True Thinline真我超薄系列世界花園聯名款，以及真我系列方形高科技陶瓷鏤空系列腕表等多種款式。其中與世界知名職業網球球星合作的True Square真我方形系列高科技陶瓷Ash Barty限量版，是品牌與Ash Barty一同聯手企劃、設計，粉紅色高科技陶瓷表殼搭配了柔美的粉色皮帶、白色柔美珍珠母貝面盤，但翻開背面依然能欣賞專業的Calibre 734機械自動上鍊機芯，機芯具備抗磁Nivachron™鈦合金游絲與80小時動力儲存，也像當代女性的風格特質：甜美於外、自信於內。

True Thinline真我超薄系列世界花園合作款則以四季為靈感，結合品牌知名的高科技精密陶瓷表殼、表冠與表帶，再搭配不同的水晶切割形式與精準的石英機芯，將繁盛生機藏於手腕中；True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕表則揉合方、圓兩種尺寸與開放式面盤，讓人在一眼就能欣賞Calibre 734機芯的日內瓦波紋、魚鱗紋打磨修飾，一如當機芯分秒運作輪轉的當下，就是一年四季中最好的時光。

True Square真我方型系列高科技陶瓷Ash Barty限量版，64,900元。圖／RADO提供（合成圖）
True Square真我方型系列高科技陶瓷Ash Barty限量版，64,900元。圖／RADO提供（合成圖）
True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園合作款「春天」，61,900元。圖／RADO提供（合成圖）
True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園合作款「春天」，61,900元。圖／RADO提供（合成圖）
True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空系列腕表，76,000元。圖／RADO提供（合成圖）
True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空系列腕表，76,000元。圖／RADO提供（合成圖）

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