三月就是要賞櫻花啊！春日風粉嫩女表 浪漫一次上手

三月的春天，一向是全台走跳、賞櫻出遊的絕佳時機。而即便平日上班或假日不能出發的時候，一只粉嫩、清爽的女表，同樣能煥發生機，將春天的浪漫輕柔，相伴在每一天的日常時光之中。

RADO雷達特別推薦了包含多款True Square真我方形系列高科技陶瓷Ash Barty限量版、與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作的True Thinline真我超薄系列世界花園聯名款，以及真我系列方形高科技陶瓷鏤空系列腕表等多種款式。其中與世界知名職業網球球星合作的True Square真我方形系列高科技陶瓷Ash Barty限量版，是品牌與Ash Barty一同聯手企劃、設計，粉紅色高科技陶瓷表殼搭配了柔美的粉色皮帶、白色柔美珍珠母貝面盤，但翻開背面依然能欣賞專業的Calibre 734機械自動上鍊機芯，機芯具備抗磁Nivachron™鈦合金游絲與80小時動力儲存，也像當代女性的風格特質：甜美於外、自信於內。