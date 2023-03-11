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勞力士經典60年！一分鐘導讀神級好物Daytona紅什麼？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
可旋入固定的計時按鈕，將避免在行進、駕駛間的誤觸，此外護肩式表冠也是表款的設計特色之一。圖／勞力士提供
可旋入固定的計時按鈕，將避免在行進、駕駛間的誤觸，此外護肩式表冠也是表款的設計特色之一。圖／勞力士提供

每個人過生日總特別開心，而一個人滿60歲更值得慶祝，一如勞力士（ROLEX）今年便有問世於1963年的Cosmograph Daytona腕表將邁向堂堂60周年。不時聽到有人們談到「迪通拿」卻不知道那是什麼？這回且用五個關鍵字，快速拆解Daytona腕表如「聖杯」般的神聖存在。

ㄧ、名人加持

所有的手表都是拿來配戴的，而因為有名人加持，也能讓設計名聲大開。最早令Daytona聲名大噪的關鍵，來自於好萊塢明星、奧斯卡影帝保羅紐曼（Newman）與他實際配戴、型號Ref.6239的Daytona計時碼表。由於Paul Newman堪稱第一代的好萊塢巨星，加上他具備在專業賽道奔馳的高超車藝，讓人們愛屋及烏，將對Paul Newman的景仰也擴及對他表款的推崇，進而讓Daytona歷經數十年時光後，依然是勞力士表款中聖杯般的存在。

二、熊貓面

由於Paul Newman曾配戴的Ref.6239腕表是以白色面盤搭配黑色計時次表圈，讓人聯想到白色皮毛、黑眼圈的熊貓，因而日後讓收藏家與愛好者們趣稱為「熊貓面」，此後再延伸出黑底白色次表盤的「反熊貓」設計，但說到「熊貓面」的鼻祖，勞力士Daytona當之無愧。

三、以賽道之名

中文翻譯為迪通拿、香港中文也有人稱之地通拿，那麼Daytona的命名由何而來？原來Daytona表款是以一條1959年啟用的「迪通拿（Daytona）」賽道為命名。賽道全長4公里，彎道傾側度達31度，在這條賽道上並舉辦了從1962年開辦的勞力士迪通拿24小時耐力賽（Rolex 24 At Daytona®），而Daytona表款也在1963年正式問世。

四、計時刻度見真章

勞力士的經典表款何其多，如Submariner、Deepsea、Sea-Dweller表款你會想到潛水、海洋，Air-King和Sky-Dweller你會想到飛行、年曆，Explorer你會想到冒險與登山，但只有Daytona你會想到賽車，關鍵就在於表圈上的「測速計」，可方便車手讀取特時間內行駛特定距離的平均速度，最高測速可達時速400公里（英里或其他單位），雖然測速計並非勞力士獨有或首創，但只要想到計時碼表、賽車，Daytona就是唯一選擇！

五、彩虹圈我最奢華

Daytona沒忘記男士們對寶石、色彩的追求，勞力士在2012年時曾推出一只當年看起來太大膽、但現在看起來剛剛好的Daytona彩色寶石款，表圈上鑲滿一整圈猶如虹彩般的漸變色彩寶石，真正讓所有人都驚呆了！等大家回過神的這幾年，勞力士陸續推出白金、永恆玫瑰金的不同寶石版本，訂價普遍落在三百萬以上，同時還需要排隊、超訂價才有機會成交。坊間不少高級品牌也前仆後繼，推出在表圈鑲嵌一整圈彩色寶石的設計，但抱歉！關於原創，Daytona的「彩虹圈」說了算！

勞力士（ROLEX）首次問世於1963年的Daytona腕表，將邁向堂堂60周年。圖／勞力士提供
勞力士（ROLEX）首次問世於1963年的Daytona腕表，將邁向堂堂60周年。圖／勞力士提供
六點鐘方向上的紅色字樣Daytona，讓人一眼就辨視出這款勞力士長達60年的經典之作。圖／勞力士提供
六點鐘方向上的紅色字樣Daytona，讓人一眼就辨視出這款勞力士長達60年的經典之作。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona計時腕表，40毫米、永恒玫瑰金，自動上鏈機械計時恒動機芯、頂級天文台精密時計認證，152萬9,500元。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona計時腕表，40毫米、永恒玫瑰金，自動上鏈機械計時恒動機芯、頂級天文台精密時計認證，152萬9,500元。圖／勞力士提供
表圈上的「測速計」，將可方便車手讀取特時間內行駛特定距離的平均速度，同時三個計時次表圈的環形刻度，將賽道上的熱情微縮在手腕的方寸之間。圖／勞力士提供
表圈上的「測速計」，將可方便車手讀取特時間內行駛特定距離的平均速度，同時三個計時次表圈的環形刻度，將賽道上的熱情微縮在手腕的方寸之間。圖／勞力士提供
Daytona腕表的橡膠表帶側邊並印有Daytona字樣。圖／勞力士提供
Daytona腕表的橡膠表帶側邊並印有Daytona字樣。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona計時腕表，40毫米、精鋼、黑色Cerachrom陶瓷圈，自動上鏈機械計時恒動機芯、頂級天文台精密時計認證，49萬1,000元。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona計時腕表，40毫米、精鋼、黑色Cerachrom陶瓷圈，自動上鏈機械計時恒動機芯、頂級天文台精密時計認證，49萬1,000元。圖／勞力士提供

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