勞力士經典60年！一分鐘導讀神級好物Daytona紅什麼？

每個人過生日總特別開心，而一個人滿60歲更值得慶祝，一如勞力士（ROLEX）今年便有問世於1963年的Cosmograph Daytona腕表將邁向堂堂60周年。不時聽到有人們談到「迪通拿」卻不知道那是什麼？這回且用五個關鍵字，快速拆解Daytona腕表如「聖杯」般的神聖存在。

ㄧ、名人加持

所有的手表都是拿來配戴的，而因為有名人加持，也能讓設計名聲大開。最早令Daytona聲名大噪的關鍵，來自於好萊塢明星、奧斯卡影帝保羅紐曼（Newman）與他實際配戴、型號Ref.6239的Daytona計時碼表。由於Paul Newman堪稱第一代的好萊塢巨星，加上他具備在專業賽道奔馳的高超車藝，讓人們愛屋及烏，將對Paul Newman的景仰也擴及對他表款的推崇，進而讓Daytona歷經數十年時光後，依然是勞力士表款中聖杯般的存在。

二、熊貓面

由於Paul Newman曾配戴的Ref.6239腕表是以白色面盤搭配黑色計時次表圈，讓人聯想到白色皮毛、黑眼圈的熊貓，因而日後讓收藏家與愛好者們趣稱為「熊貓面」，此後再延伸出黑底白色次表盤的「反熊貓」設計，但說到「熊貓面」的鼻祖，勞力士Daytona當之無愧。

三、以賽道之名

中文翻譯為迪通拿、香港中文也有人稱之地通拿，那麼Daytona的命名由何而來？原來Daytona表款是以一條1959年啟用的「迪通拿（Daytona）」賽道為命名。賽道全長4公里，彎道傾側度達31度，在這條賽道上並舉辦了從1962年開辦的勞力士迪通拿24小時耐力賽（Rolex 24 At Daytona®），而Daytona表款也在1963年正式問世。

四、計時刻度見真章

勞力士的經典表款何其多，如Submariner、Deepsea、Sea-Dweller表款你會想到潛水、海洋，Air-King和Sky-Dweller你會想到飛行、年曆，Explorer你會想到冒險與登山，但只有Daytona你會想到賽車，關鍵就在於表圈上的「測速計」，可方便車手讀取特時間內行駛特定距離的平均速度，最高測速可達時速400公里（英里或其他單位），雖然測速計並非勞力士獨有或首創，但只要想到計時碼表、賽車，Daytona就是唯一選擇！

五、彩虹圈我最奢華